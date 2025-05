Amedeo Goria ha vissuto una speciale storia d’amore con l’ex moglie Maria Teresa Ruta. La giornalista in passato ha parlato più volte degli anni trascorsi al fianco del collega, con il quale ha messo su anche famiglia prima della separazione. Dal loro amore, poi svanito con il tempo, sono nati i figli Gian Amedeo e Guenda Goria, ormai nota anche nel mondo del gossip dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e le questioni sentimentali, fino alle nozze con Mirko Gancitano e la nascita del piccolo Noah.

Della storia vissuta con Amedeo Goria, anche se i ripetuti tradimenti avrebbero giocato a sfavore dello stesso giornalista. Maria Teresa Ruta non ha mai fatto mistero della passione per le donne del marito: “Aveva un taccuino e c’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio” ha rivelato Maria Teresa Ruta.

Figli ed ex marito Maria Teresa Ruta: “Non ho rinunciato alla carriera”

Nonostante un amore davvero importante per i figli Gian Amedeo e Guenda Goria, nel corso degli anni Maria Teresa Ruta non ha mai rinunciato alla carriera, lanciandosi in numerose avventure e crescendo un passo alla volta. Riguardo alla sua fame di vittorie nella vita e al rapporto con i figli, Maria Teresa Ruta ha rivelato:

“Una donna non deve rinunciare alla sua carriera per la famiglia, quante volte sentiamo dire alle mamme, alle zie, ‘ho sacrificato tutta la mia vita per i figli” ha confidato la conduttrice e giornalista. I figli però non sono mai passati in secondo piano e Maria Teresa ha cresciuto sempre con grande vicinanza e amore Gian Amedeo e Guenda Goria.

