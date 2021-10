Amedeo Goria Grande Fratello Vip/ Molto discusso fuori ma mai andato in nomination

L’avventura di Amedeo Goria all’interno del Grande Fratello Vip 2021 è iniziata con delle polemiche molto serie perché accusato di aver utilizzato atteggiamenti poco consoni nei confronti di Ainett Stephens. Tra i due è nata da subito una simpatia, presto finita perché il giornalista ha adottato comportamenti eccessivi nei confronti della showgirl insultando tutto il pubblico femminile. Nella protesta contro Amedeo Goria è intervenuta anche la figlia Guenda che ha invitato il padre a chiedere scusa alla sua compagna di gioco e a tutto il pubblico femminile. Amedeo si è mostrato dispiaciuto del suo comportamento e ha chiesto scusa delle sue azioni che hanno potuto offendere gli altri concorrenti e il pubblico da casa.

Uno dei sentimenti più diffusi tra il pubblico da casa è che l’indole di Amedeo Goria possa prendere il sopravvento da un momento all’altro e che all’interno della casa possano ricapitare scene come quelle già accadute nei confronti di Ainett. Il pubblico si aspetta che il giornalista riesca a mostrare il suo lato più umano che ha spesso mostrato di avere nei confronti degli altri concorrenti della casa

Amedeo Goria ha anche un lato umano

Dopo l’ultima puntata andata in onda Amedeo Goria è stato l’unico a parlare con Gianmaria Antinolfi per comprendere i motivi del suo atteggiamento ambiguo in bilico tra il voler restare all’interno della casa e il voler uscire per tornare dal suo grande amore. E sembra aver preso a cuore la faccenda del suo compagno a tal punto che ne parla anche in sua assenza con gli altri componenti della casa per cercare di aiutarlo in qualche modo.

Oggi mentre alcuni concorrenti erano intenti a preparare il pranzo ha cercato di capire quali fossero le opinioni generali in merito a Antinolfi dicendo ad Alex Belli e Carmen Russo: “L’ho trovato molto confuso, è in palla perchè si trova protagonista di una cosa più grande di lui e da un lato si sente il grande protagonista di questo Grande Fratello e delle sorti del paese e dall’altro lato non difende Greta dicendo che è ha fatto una grande cosa per venire da Milano a Roma” gli altri concorrenti si sono mostrati pienamente d’accordo con lui e Carmen Russo ha voluto inoltre sottolineare come: “Se ne fanno tanti chilometri per amore”.

