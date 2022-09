Amedeo Goria: “Guenda? Felice che stia bene”/ “Ancora legato a Vera Miales”

Amedeo Goria, volto noto del giornalismo sportivo e del gossip, si è raccontato sulle pagine di “Ora”. “Ho trascorso l’estate lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Ho preferito restare più in disparte dopo il clamore mediatico degli ultimi mesi. Sono felice che mia figlia Guenda ora stia bene. Avevo bisogno di tempo per me stesso” ha spiegato. “Attualmente sono single, anche se non nego che mi sento ancora legato a Vera Miales“.

Una nuova edizione del Grande Fratello sta per partire e dopo aver partecipato lo scorso anno, questa stagione Goria la guarderà da fuori: “Il cast è veramente molto bello, ricco di personaggi interessanti. Sicuramente Pamela Prati sarà una delle protagoniste indiscusse”. Lui, che il GF lo ha fatto, racconta: “Lo rifarei anche perché in pensione non posso proprio starci. Inizialmente avrei dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi ma a causa di un problema di salute avevamo deciso con la produzione di annullare il tutto. Poi è arrivato il Grande Fratello. Dopo la partecipazione di Maria Teresa e di Guenda sapevo che non sarebbe stato un gioco facile, soprattutto a livello psicologico, ma sono felice di aver accettato questa sfida anche se è durata solo un mese e mezzo”.

Amedeo Goria: “Rifarei il Grande Fratello”

Per Amedeo Goria, l’aspetto più difficile del Grande Fratello è stato condividere la casa con altre persone. “Sono 22 anni che vivo solo quindi potete immaginare cosa significhi vivere con altre persone: il bagno in condivisione è stata una situazione difficile! Credo che nel GF abbia molto più appeal chi è litigioso o chi intreccia una relazione con un altro concorrente. Sono stato talvolta troppo diretto e trasparente oltre al fatto che mi piace andare d’accordo con tutti, quindi ero distante da certe logiche” ha rivelato il giornalista.

“Al di là di tutto sono molto felice. La mia popolarità social è aumentata moltissimo. Spesso la gente si ricorda di me proprio per il GF piuttosto dei decenni da giornalista” ha spiegato Goria. Sul futuro, invece, dice: “Mi piacerebbe lavorare in veste di opinionista. Ho lavorato bene con Barbara D’Urso. Al momento però non rifarei un nuovo reality”. Un programma che vorrebbe condurre, però, non c’è: “Mi piacerebbe intervenire come opinionista, soprattutto sportivo. Credo che se avessi la possibilità esprimerei la mia opinione senza peli sulla lingua”, conclude.











