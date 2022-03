Amedeo Goria, ha tradito Vera Miales?/ “Con Stella solo un bacio…”

Amedeo Goria fa chiarezza sul suo rapporto con Stella: “C’è una simpatia…”

Amedeo Goria ammette di aver avuto un flirt con Stella. Il giornalista sportivo era stato paparazzato in atteggiamenti intimi con l’assistente di Alex Belli. Lo stesso Biagio D’Anelli nel corso della trasmissione Mattino Cinque aveva alimentato il pettegolezzo sostenendo che Amedeo Goria avesse trascorso una notte di passione con Stella. Nelle foto i due erano stati beccati mentre passeggiavano per la strada scambiandoci abbracci e tenere carezze. Amedeo Goria è intervenuto ai microfoni del programma “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli. Il giornalista sportivo ha rivelato: “Ho visto Stella l’altro giorno a Milano. C’è una grande affinità tra noi. Ci vogliamo bene, parliamo e c’è stato anche un bacio”.

Amedeo Goria non la definisce un’alchimia artistica ma piuttosto una simpatia. Al momento, trovandosi a La Pupa e Il Secchione, Vera Miales è all’oscuro della vicenda e, sicuramente, non la prenderà bene. Anche Maria Teresa Ruta nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque aveva parlato dell’abitudine di Amedeo Goria di tradire: “Ad un certo punto non ce l’ho più fatta. Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare, poi quando è stata intaccata anche la mia sfera professionale, la mia carriera allora non ce l’ho più fatta. Ho perdonato sette tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere”. Goria dal canto si era difeso facendo riferimento al fattore ereditario: “C’è chi ha fatto peggio di me. Credo sia un fattore ereditario, anche mio padre non è stato sempre fedele”.

Amedeo Goria ha smentito le voci di un imminente matrimonio con Vera Miales. due fanno coppia fissa da circa 2 anni, ma l’ex marito di Maria Teresa Ruta non ha mai fatto segreto di essere incline al tradimento. Secondo Amedeo, Vera dovrebbe trovare un uomo più giovane di lui: “Non c’è alcun matrimonio in vista, anche perché ho già dato abbastanza e non sempre col matrimonio mi esalto, penso che Maria Teresa lo sa”. Sull’esperienza che Vera sta vivendo alla Pupa e il Secchione, Amedeo Goria nel salotto di Barbara D’Urso aveva aggiunto: “Lei adesso ha un compagno di viaggio che è Nicolò, che è un bravissimo ragazzo. Forse per Vera è più adatto un uomo più giovane di me, le voglio così bene che non voglio negarle niente. Se lei mi dicesse ‘Voglio farmi la mia felicità, voglio avere tre figli con un uomo più giovane’, io lo accetterei”.

Una confessione che aveva lasciato interdetta anche Barbara D’Urso. La conduttrice aveva replicato: “Ma cosa dici? Fermi tutti! Scusate…Ma cosa dici? Se lei si innamorasse di Nicolò Scalfi andrebbe bene?”. Amedeo Goria ha però voluto chiarire subito la sua posizione in tal senso, asserendo di essere stato frainteso: “Se lei mi dicesse di voler fare tre figli, chiaramente con un uomo più giovane sarebbe più semplice…”. Amedeo però ha specificato che non è sua intenzione lasciare Vera Miales: “Non voglio che lei si innamori…Provo gelosia…”. Anche noi siamo un po’ confusi dalle sue dichiarazioni.











