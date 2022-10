Amedeo Goria hot su Sonia Bruganelli: “Ha grande carica erotica”/ “Se non fosse impegnata la corteggerei”

Amedeo Goria corteggerebbe Sonia Bruganelli: “Ha una grande carica erotica!”

È un Amedeo Goria senza peli sulla lingua e a tratti hot quello che si racconta nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000. Il giornalista parla di amore ma anche di sessualità nel corso della chiacchierata che coinvolge ad un certo punto anche l’opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli.

Quando a Goria è stato chiesto se ci fosse una ex coinquilina nella casa del Grande Fratello Vip che lo attraesse, lui ha tirato in ballo proprio la bionda opinionista: “Sì, ma non tra le concorrenti. – ha esordito, spiegando – Penso che Sonia Bruganelli abbia una grande carica erotica. I suoi occhi sono brucianti e il binomio ‘ironia-senso della vita’ da cui è distinta, è irresistibile”, ha confessato il giornalista, spiegando infine che se lei non fosse sposata con Paolo Bolonis sarebbe pronto a conquistarla: “Se non fosse impegnata la corteggerei”.

Amedeo Goria e il rapporto col sesso: “Ancora attivo a 68 anni”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Novella2000, Amedeo Goria – che è tornato single – si è poi espresso anche sul sesso. Il giornalista ha rivelato di essere ancora oggi, a 68 anni, molto attivo da questo punto di vista: “Farebbe notizia se rivendicassi l’astinenza, tuttavia non sarebbe vero; – ha rivelato – sconfesserei me stesso e il mio slancio vitale.”

Goria ha dunque chiuso l’argomento spiegando l’importanza che ha per lui la carnalità: “Finché sarò portato a vedere nell’altro sesso un’immagine di bellezza, seduzione e intrigo, mi sentirò abbastanza giovane da darmi alla carnalità. Sotto quel punto di vista sono vitale come trent’anni fa, con però le ambizioni che competono a un uomo di quasi sette lustri”.

