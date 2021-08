Amedeo Goria “Io al GF Vip? Forse…”/ “Paola Ferrari fa pubblicità a Diletta Leotta”

Amedeo Goria, ospite nel pomeriggio odierno di “Trends&Celebrities”, contenitore radiofonico di Rtl 102.5 News condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, ha parlato del suo possibile approdo al reality televisivo Grande Fratello Vip, dopo avere rinunciato all’edizione 2021 de “L’Isola dei Famosi”. “C’è il mio nome che circola tra quelli papabili ed effettivamente ho avuto qualche colloquio – ha spiegato l’ex volto Rai –. Devo ancora sostenere alcune visite mediche, vedremo se mi vogliono. Devono ancora scremare i nomi in lizza, di ufficiale non c’è assolutamente nulla”.

Amedeo Goria: "Io e la mia compagna Vera Miales rapinati in auto"/ "Dormivamo e..."

Immancabilmente, si è finiti a parlare di sport e giornalismo sportivo, con Goria che ha evidenziato che il grande rimpianto in qualità di cronista di altre epoche è quello di non avere potuto scattarsi i selfie con i vip che si incontravano in quel periodo. Poi, l’aneddoto curioso: “Ero amico di Michel Platini. Un giorno, ci portò a Saint-Cyprien, dove aveva una scuola di calcio. Ci andammo con un aereo privato noleggiato all’aeroporto torinese di Caselle in giornata. Avessi avuto un telefonino, avrei potuto registrare un programma da vendere alla tv…”.

Vera Miales "Sess* con Amedeo Goria 5 volte al giorno? Confermo"/ "Un figlio? Lui..."

AMEDEO GORIA: “CR7, ALLEGRI NON ASPETTAVA ALTRO…”

Poi, la notizia del giorno: Cristiano Ronaldo lascia la Juventus. Una separazione alla quale, a giudizio di Goria, ha contribuito la panchina di Udine, ma era una storia “che oramai covava sotto la cenere. Si sapeva che Max Allegri vuole costruire una squadra sua, possibilmente con giocatori giovani. Lui era un lussuoso peso e si capiva che Allegri aspettava soltanto che CR7 manifestasse l’intenzione di andarsene, anche se l’ha fatto un po’ in ritardo”.

Capitolo Nazionali: i Mondiali in Qatar incideranno su club e competizioni europee? “I calendari sono intasatissimi e alcune squadre non vogliono dare i loro giocatori alle rispettive nazionali, come, ad esempio, Salah, conteso tra Liverpool ed Egitto. L’Italia in soli 6 giorni giocherà tre partite contro Bulgaria, Svizzera, Lituania, poi in autunno ci sarà la Nations League, di cui si sarebbe fatto assolutamente a meno”. Infine, una battuta sul litigio a distanza tra Giampiero Galeazzi e Paola Ferrari e tra Paola Ferrari e Diletta Leotta: “Bisteccone non ce l’aveva con la Ferrari, ha semplicemente detto che in questo mondo siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Paola, invece, fa troppa pubblicità a Diletta, di cui lei non ha bisogno”.

Amedeo Goria e Vera Miales/ "Cinque volte al giorno, la mia virilità non è intaccata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA