Amedeo Goria/ “La mia ex moglie Maria Teresa Ruta? Prima del GF VIP la cercavo ma…”

Amedeo Goria è tornato sotto i riflettori durante la partecipazione della sua ex moglie Maria Teresa Ruta. Si è a lungo parlato di questo tormentato rapporto durante l’avventura della giornalista nella Casa. Sono venuti a galla alti e bassi, problemi di vario genere e anche accuse pesanti quando si è parlato del rapporto con i figli. Ma oggi come sono i rapporti tra i due ex coniugi?

Di recente è stato Amedeo Goria a tornare a parlare dell’ex moglie in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. In questa occasione ha rivelato di averla sempre cercata prima del Grande Fratello Vip: “Prima che partecipasse al GF Vip, per un lungo periodo, non si è mai fatta viva. – ha ammesso il giornalista, per poi aggiungere – Io la cercavo, ma si è sempre negata”.

Sarebbe stata dunque Maria Teresa Ruta a rifiutare di avere contatti frequenti con l’ex marito Amedeo Goria. Al Grande Fratello Vip, proprio lei ha parlato di assenza di lui rispetto ai propri figli in uno sfogo proprio in diretta. Goria inoltre ha tenuto a sottolineare che, a differenza dell’ex moglie, lui non ha mai commentato le sue storie d’amore passate e presenti: “Io non ho mai messo il becco nelle sue storie d’amore né mi permetto di farlo. – così ha aggiunto – Vivo in un momento felice e credo che pure lei dovrebbe pensare alla sua felicità”. Chissà se la Ruta replicherà a queste dichiarazioni.

