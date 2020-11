Amedeo Goria/ “Maria Monsé? L’ho baciata, eravamo molto vicini e in ascensore…”

Mentre Maria Teresa Ruta continua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, il suo ex marito Amedeo Goria continua ad essere grande protagonista del gossip. Si continua infatti a parlare dei suoi passati flirt e l’ultima ad aver ammesso di averne avuto uno con lui è stata Maria Monsé. In esclusiva a Libero l’attrice e showgirl ha parlato di un bacio dato ad Amedeo in ascensore ai tempi di “Annarè”, film che li vedeva insieme nel cast. Oggi a dare la sua versione dei fatti è stato però Amedeo Goria. Intervistato da Francesco Fredella su RTL 102.5 News, il noto giornalista ha confermato di essere stato per molti giorni a stretto contatto con Maria Monsé, ammettendo che questo fatidico bacio c’è stato davvero.

Amedeo Goria su Maria Teresa Ruta: “L’amore per lei va sopra ogni cosa”

“Sono passati ormai 22 anni, Maria Monsé ricordo fosse lei Annarè, la protagonista del film. Io facevo l’agente di Fabio Testi nel film.” ha esordito Amedeo Goria, ricordando alcuni particolari del film. Poi si è concentrato sul flirt con la Monsé: “Io ero molto vicino a Maria, eravamo anche in questo hotel a Giugliano… tra noi c’era uno scambio di affettuosità sicuramente.” Così ha poi ammesso: “Un bacio gliel’ho dato perché mi sembrava doveroso, dopo 20 giorni poi… È stato un corteggiamento molto soft, dell’ascensore non ricordo però sicuramente favorisce uno stato di intimità… Allora ero già in crisi con Maria Teresa Ruta..” Abbiamo infine chiesto ad Amedeo se fosse davvero ancora innamorato di Maria Teresa Ruta come accennato nel salotto di Barbara D’Urso. Lui ci ha svelato che: “L’amore per la mia ex moglie va sopra qualsiasi cosa.”



