Amedeo Goria/ “Mino Raiola? Il classico self-made man: un vero genio”

Amedeo Goria è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 News, in qualità di ospite, durante la puntata di oggi, giovedì 28 aprile 2022, della trasmissione “Trends & Celebrities” condotta da Francesco Fredella con Francesco Ciannamea. Il noto giornalista sportivo ha appreso direttamente dalla radio delle condizioni di salute di Mino Raiola, inizialmente dato per morto. Goria ha definito Raiola un personaggio “a latere” per quanto riguarda il mondo dello sport “che interpreta il successo e l’espansione inevitabile dei guadagni da parte dei procuratori che hanno sostituito quelli che erano i direttori sportivi di una volta o coloro che svolgevano le trattive”, ha ricordato.

Amedeo Goria ha ricordato come ad oggi Mino Raiola sia stato il procuratore di numerosi calciatori, “da Donnarumma a Ibrahimovic, Haaland”. Parlando di Raiola ha aggiunto: “Lui è il classico self-made man, da un’infanzia povera ha fatto da piccolo i mestieri più umili ed ha sempre saputo avvicinarsi a persona importanti ed a conquistare i suoi clienti. In fin dei conti era un genio”.

Dal punto di vista sportivo, secondo Amedeo Goria un procuratore capace di avvicinarsi a Mino Raiola: “Mendes è un altro grande con Raiola”. “La cosa che i procuratori devono fare per guadagnare ancora di più è quello di portare a scadenza il giocatore”, ha spiegato ancora il giornalista sportivo.

Durante il suo preziosissimo intervento è stata ripercorsa la vita di Mino Raiola quando ancora non era chiaro se fosse realmente morto. Dalle ultime notizie giunte finora, tuttavia, a smentire il decesso del noto procuratore è stato il professor Alberto Zangrillo che all’Ansa, in modo indignato, ha puntato il dito contro i giornalisti “che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”. Ad intervenire anche José Fortes Rodriguez, braccio destro di Raiola, che ha aggiunto: “è in gravi condizioni ma ancora in vita”.

