Amedeo Goria “No all’Isola dei Famosi”/ “Cuore? Non solo, la Ruta mi ha avvertito…”

Dopo i rumor degli ultimi giorni, oggi è arrivata la conferma sulla tanto chiacchierata partecipazione di Amedeo Goria alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Contattato dal giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, Amedeo Goria ha confermato la sua assenza, già annunciata da Maria Teresa Ruta nell’intervista rilasciata al settimanale Chi.

“Mediaset è stata molto gentile con questa proposta, arrivata anche sull’onda della partecipazione di mia figlia Guenda e di Maria Teresa al Grande Fratello Vip.” ha ammesso il giornalista, per poi aggiungere “Io avevo anche accarezzato l’idea di accettare questa proposta ma tra 10 giorni sarei dovuto partire con la quarantena per l’avventura in Honduras perché l’11 marzo partirà il programma con Ilary Blasi.” ha spiegato Goria.

Amedeo Goria svela perché ha detto no all’Isola dei Famosi

Troppe emozioni e tutte molto concentrate per Amedeo Goria, anche perché alla base c’è qualche problema di cuore con cui fare i conti. “È successo che. durante le visite mediche, è fuoriuscito qualche problemino, qualche acciacco ce l’ho, extrasistole… Poi in un periodo di Covid, in un luogo come questa isoletta dell’Honduras in cui non ci sono presidi medici specializzati è più rischioso…”. Queste, dunque, le preoccupazioni principali che hanno portato il giornalista a rifiutare. Non è mancato poi un avvertimento dalla sua ex moglie: “Maria Teresa Ruta poi mi diceva di stare attento perché la notte punzecchiano i mosquitos, sarebbe stata davvero dura.”



