Amedeo Goria: “Non sposerò Vera Miales”/ “Forse per lei è adatto un uomo più giovane”

La seconda puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 ha dato spunto per molte discussioni nello studio di Pomeriggio 5. Uno di questi è il rapporto tra Vera Miales e Amedeo Goria, oggi ospite di Barbara D’Urso. Di recente, d’altronde, si parla sempre più spesso di possibili nozze per la coppia ma Amedeo ha voluto nettamente smentire il gossip. “Non c’è alcun matrimonio in vista, anche perché ho già dato abbastanza e non sempre col matrimonio mi esalto, penso che Maria Teresa lo sa.”, ha dichiarato il giornalista a Pomeriggio 5.

Ha quindi così motivato la sua scelta: “Il matrimonio non mi sembra possibile, anche perché c’è anche una differenza d’età. Possiamo star bene insieme senza sposarci.” La riflessione di Amedeo si è dunque spostata sull’affetto che lo lega a Vera, grande al punto tale da lasciarla subito libera qualora lei volesse.

Amedeo Goria a Pomeriggio 5: “Forse per Vera è adatto un uomo più giovane di me”

“Io a Vera voglio molto bene, la rispetto sempre, a modo mio, con le mie scappatelle, io voglio star bene così.” ha ammesso Amedeo Goria, mandando avanti una riflessione particolare, “Lei adesso ha un compagno di viaggio che è Nicolò, che è un bravissimo ragazzo. Forse per Vera è più adatto un uomo più giovane di me, le voglio così bene che non voglio negarle niente. Se lei mi dicesse ‘Voglio farmi la mia felicità, voglio avere tre figli con un uomo più giovane’, io lo accetterei.” Parole, queste, coerenti secondo la sua ex moglie Maria Teresa Ruta, che ha quindi commentato: “Lui, riguardando gli errori del passato, sa che non è in grado di dire ‘Ti sposo per tutta la vita e ti sarò fedele'”.

