Amedeo Goria, padre Guenda Goria/ “Maria Teresa Ruta? L’amore cambia…”

Amedeo Goria è il padre di Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Non solo il giornalista è conosciuto anche per essere stato l’ex marito di Maria Teresa Ruta, che proprio con la figlia è entrata nella casa del GF VIP 2020 dapprima come unico concorrente e successivamente sono diventate due singoli concorrenti. L’ex marito e il padre dei suoi figli è stato, volente o nolente, protagonista al di fuori della casa per alcune sue dichiarazioni che hanno fatto tanto arrabbiare Maria Teresa Ruta, ma anche la figlia Guenda. Goria, infatti, le ha dato della bipolare per poi correggersi e scusarsi con la figli: “a volte dovrei calmarmi perché urto la tua sensibilità di donna. Io voglio il tuo bene che al di sopra di tutto”. Scuse accettate da parte della figlia Guenda: “io voglio che tu sappia quanto ti voglio bene. Mi sento una donna che prova a essere felice. Ci tengo che voi siate orgogliosi di me. Tante volte vorrei che tu buttassi il cuore oltre e mi dessi un abbraccio forte e semplice. Credo che lui abbia un po’ di problemi con il mondo femminile”.

Amedeo Goria su Maria Teresa Ruta: “siamo divorziati da tanti anni, ma…”

Non solo, Amedeo Goria ospite del salotto di Domenica Live di Barbara d’Urso ha parlato proprio della storia d’amore con Maria Teresa Ruta rivelando: “non ero la persona più adatta al matrimonio”. Poco dopo alla domanda se fosse ancora innamorato di Mara Teresa, il giornalista ha risposto: “probabilmente sì, è stata la madre dei figli, era la donna che ho sognato, per me uscire con lei era coronare n sogno, un obiettivo. E poi ho sbagliato molto in seguito. Devo ringraziare Gian Amedeo che ha ricordato che il grande affetto che ho per loro non è mai venuto meno, certamente la distanza c’è stata specie quando erano piccoli, e chiedo loro sempre scusa”. Goria, infatti, non ha mai fatto segreto di aver tradito la ex moglie: “è successo. Ma non è storia attuale, oramai siamo divorziati da tanti anni. Le ho detto che la colpa del mio matrimonio al 70% è colpa mia. Questo ha creato un rancore da parte sua”. Oggi l’uomo però non nasconde di provare un sentimento per l’ex moglie: “un po’ innamorato certamente posso esserlo, poi l’amore cambia nelle sue sfaccettature e nelle sue sfumature”.



