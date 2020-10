Amedeo Goria, padre Guenda/ “Ti sei allontanata da me dopo aver scoperto…”

Amedeo Goria, dopo aver incontrato la figlia Guenda nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha deciso di scriverle una lettere per mettere nero su bianco quelli che sarebbero stati i suoi errori da genitore. Durante i primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, Guenda ha manifestato sofferenza e amarezza per alcuni atteggiamenti del padre che, durante il confronto in casa, ha teso la mano alla figlia. “Io forse ero inadeguato, Maria Teresa può confermate, al discorso matrimoniale e come papà quando eri piccola. Poi ho tentato di rimontare”, sono state le parole dette dal giornalista durante la diretta del GF Vip. Amedeo Goria ha, inoltre, scritto una lettera a Guenda pubblicata dal settimanale Di Più in cui ha manifestato la propria sofferenza per quel rapporto con la primogenita che non è riuscito a salvaguardare. Quella di Amedeo Goria per Guenda è una lettera “colma d’amore e anche di qualche senso di colpa”.

AMEDEO GORIA, UN NUOVO RAPPORTO CON GUENDA GORIA

Durante l’incontro nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Amedeo Goria non è riuscito a dire alla figlia Guenda tutto ciò che prova, ma è riuscito a dirle qualcosa in più attraverso una toccante lettera in cui ha parlato di un inganno che avrebbe cambiato il rapporto con la figlia. Il giornalista ha così ammesso di essere stato assente nella vita dei figli non solo per il lavoro, ma anche per la separazione. “Eravamo separati in casa”, ha scritto Goria. Inizialmente, Maria Teresa Ruta e il giornalista avevano scelto di non dire niente ai figli. Guenda ha così scoperto tutto solo quando è diventata maggiorenne. “La voglia di essere genitori ci aveva sempre unito. Scoprendo l’inganno mio e della mamma ti sei allontanata un po’ da noi, soprattutto da me”, ha scritto Amedeo Goria. “Il senso di colpa nel mio cuore non mi permette di essere naturale con te”, ha concluso il giornalista.



