Amedeo Goria rivelazione su Soleil Sorge/ “Il mio sogno proibito”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 in molti sono rimasti affascinati da Soleil Sorge come Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu, attrazione diventata poi una grande amicizia, ma anche Amedeo Goria che intervistato da DiPiù ha rivelato di aver avuto un feeling con Soleil: “C’era un feeling con Soleil, mi hanno ostacolato. Fra tutte le sue donne presenti lei era quella che mi intrigava di più per la sua prorompente sensualità, Ainett a parte”.

Lorenzo Amoruso "Soleil Sorge? Serve bagno di umiltà"/ "La vita non è quella sui social"

Il giornalista ha dichiarato di non aver potuto coltivare il suo legame con Soleil perché ostacolato da…Giucas Casella: “Dietro al tuo fare stralunato si nasconde un giocatore che vuole vincere. Dicevi di essere mio amico ma hai sempre votato per eliminarmi. Così anche per colpa tua, non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito”.

Soleil Sorge, siparietto hot sotto la doccia al GF VIP/ Giucas Casella le fissa il lato B "Perfetto"

Amedeo Goria parla del feeling con Soleil

Amedeo Goria ha raccontato il suo segreto anche a Superguida tv raccontando il suo rapporto con Soleil Sorge che: “Mi aveva preso molto di testa. Con lei andavo molto d’accordo tanto che insieme progettavamo anche scherzi e cose da fare. Soleil è una ragazza intelligente ed era quella che trovavo più stuzzicante”.

Interrogato sul suo comportamento con Vera Miales ha raccontato di essersi comportato sempre bene: “Sono rimasto incredulo di fronte ad una notizia imprevista. Ero arrabbiato con la produzione del Grande Fratello Vip perché in quei tre giorni non avevo poi ricevuto altre notizie. Loro mi hanno tenuto sulle spine e li capisco perché comunque fa parte del gioco. Guenda e MariaTeresa si sono arrabbiate molto con Vera e mi dispiace, perché io per carattere non amo le guerre” ammettendo come dopo la sua partecipazione al Grande Fratello i rapporti con Vera: “Si sono freddati dopo il nostro ultimo confronto nella casa”.

Lucrezia Selassiè gelosa di Soleil e Manuel?/ Flop del video degli autori del GF Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA