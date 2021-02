Amedeo Goria salta L’Isola dei Famosi?/ Lo scoop: “Non ha superato le visite mediche”

Amedeo Goria non partirà per L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 pronto a fare a breve il suo esordio. Un’indiscrezione per certi versi choc, proprio perchè giunge a meno di un mese dal gong, e che è stata riportata stamane dal collega del quotidiano Libero, Francesco Fredella: “Una vera bomba – scrive il giornalista – che siamo in grado di darvi prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi. Amedeo Goria non partirà per il nuovo reality di Canale 5”. Fredella parla di indiscrezione “fondatissima”, “un vero colpo”, e che il contratto del giornalista di casa Rai era stato già firmato.

Ma perchè allora questo improvviso stop? Semplicemente perchè il concorrente non avrebbe superato le visite mediche: “Mai come di questi tempi – commenta ancora Fredella – la produzione richiede parametri perfetti prima della partenza per un reality molto difficile come L’Isola dei famosi”. A questo punto ci si domanda cosa potrebbe accadere ora, e non è da escludere che si opti per rimpiazzare il buon Goria, che “sarebbe stato un vero asso nella manica per la produzione”.

AMEDEO GORIA, SALTA L’ISOLA DEI FAMOSI: “ERA GIA’ TUTTO PRONTO…”

Come sottolinea Fredella, il compito non sarà semplice in quanto il giornalista di Rai Sport avrebbe riportato in studio Maria Teresa Ruta, la sua ex moglie nonché una delle grandi protagoniste del gossip degli ultimi mesi grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020-2021. “E’ stato avvistato più volte con la Produzione del reality . commenta una fonte rimasta anonima al quotidiano Libero – aveva preparato tutto. Il contratto con gli importi pattuiti era stato firmato. Ma quel giorno dopo la visita medica è cambiato tutto”. Mistero su cosa sia accaduto, anche perchè lo stesso Goria non ha per ora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale, mentre ieri è stato ospite di tutta la trasmissione di A tutta rete, su Rai Due, congedandosi dalla televisione pubblica dopo 35 anni di impiego: “Nel 2006 prima della finale mondiale – uno dei tanti aneddoti raccontati durante l’ospitata – mi si presentò il presidente della Repubblica Napolitano che mi concesse l’intervista, ma partirono tre minuti di pubblicità. Bloccare il presidente prima della finale del mondiale non era facile. Io ero imbarazzatissimo, provai a prendere tempo. Mi disse: ‘Non vorrei che mi prendessero il posto la Merkel, Chirac, Clinton’. Alla fine registrammo l’intervista, l’abbiamo fatta ed è andata in onda”.



