Amedeo Goria ‘scarica’ Vera Miales “La lascio libera”/ “Flirt con Nicolò Scalfi? Lo a

“Amedeo Goria prende ufficialmente le distanze da Vera Miales.” Parte così il servizio lanciato nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 che annuncia una decisione importante del giornalista. Amedeo ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Vip di cui la D’Urso manda in onda un’anticipazione, rivelando i sentimenti attuali di Goria. “Vera? La vorrei più sbarazzina, solo per permetterle di andare avanti nel gioco. In questo reality non puoi permetterti di sentirti bloccata.”, ha dichiarato nell’intervista. Per poi aggiungere: “Non posso avere nei suoi confronti pretese o legami che ci limitino.”

È per questo motivo che non si opporrebbe ad un avvicinamento al suo secchione Nicolò Scalfi: “Lo accetterei, voglio solo il suo bene, io e lei non abbiamo intenzione di sposarci: amore, una tenera amicizia, per ora non so dirlo davvero.”

Amedeo Goria ‘lascia’ Vera Miales: “È la mia prova d’amore per lei”

In studio, Barbara D’Urso chiede spiegazioni ad Amedeo che, solo qualche giorno fa, proprio a Pomeriggio 5 aveva dichiarato di non voler perdere Vera. “Io sono felice dell’esperienza a La Pupa e il Secchione di Vera, la vorrei più disinvolta, disincantata e slacciata da me, – ha dunque spiegato il giornalista – lei deve prescindere da me, fare il suo gioco, il suo percorso, deve sfoderare la sensualità che mi ha conquistato. Io le voglio molto bene, un anno e quattro mesi di coabitazione, anche se viviamo a distanza e questa forse è anche una fortuna.” Di fronte a queste parole c’è, dunque, chi lo accusa di averla scaricata, Amedeo però precisa: “Questa è la mia prova d’amore, lasciarla libera di realizzarsi. Io non voglio essere possessivo.”

