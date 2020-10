Amedeo Goria scontro con Guenda Goria e Maria Teresa Ruta/ Dall’accusa di “bipolarismo” alle sue mancanze

Amedeo Goria torna nuovamente protagonista questa sera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip per un atteso confronto con la figlia Guenda e con la ex moglie Maria Teresa Ruta. Il giornalista sente il bisogno di un chiarimento dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata, durante la quale il GF ha reso note le parole espresse nel corso di una intervista, nella quale aveva definito la figlia “bipolare”. Se, Guenda, era rimasta di stucco di fronte alle dichiarazioni del padre sul suo conto, la madre, di contro, aveva reagito in maniera più vigorosa, riservando all’ex marito parole tutt’altro che pacifiche. “Guenda bipolare? Non lo è, è una parola usata a sproposito. È una patologia che mia figlia non ha”, aveva tuonato la Ruta accusando il suo ex di essere sempre stato poco presente con Guenda: “Non può parlare così di sua figlia di cui non sa niente, sa molto poco”, aveva ancora detto, difendendo a spada tratta la figlia. Rivolgendosi poi direttamente all’ex marito la Ruta aveva ancora aggiunto: “Scusami, Amedeo, ma sei anche un giornalista fai questo di mestiere. Come ti viene in mente di dire certe cose?”. Più pacata la reazione della figlia che non ha saputo commentare le parole del padre Amedeo definendole semplicemente “sbagliate” e smentendo di essere bipolare.

AMEDEO GORIA, IL CHIARIMENTO DOPO LE REAZIONI DI GUENDA E MARIA TERESA

Nei giorni scorsi Amedeo Goria ha avuto modo di chiarire in diretta a Pomeriggio 5 le parole usate sulla figlia e che hanno inevitabilmente scatenato la reazione anche dell’ex moglie Maria Teresa. Il giornalista ha voluto fare chiarezza soprattutto su un termine, “bipolare”, da lui usato con eccessiva leggerezza e superficialità per rivolgersi alla figlia: “Ho rilasciato due interviste e, per non elogiare soltanto Guenda, in una di queste ho provato a tirare fuori anche le ‘spigolosità’ del suo carattere”, aveva detto in collegamento con il salotto di Barbara d’Urso. Quindi Goria ha voluto mettere in luce i due lati opposti del carattere della figlia, che se da un lato riesce a mostrarsi estremamente dolce, dall’altro tende anche nei suoi confronti a mostrare un aspetto di lei più duro e litigioso. “Noi ci confrontiamo, a volte litighiamo e lei mi attacca, ma assolutamente non è bipolare! Ha delle spigolosità…”, aveva precisato. Nel corso del suo intervento però, il noto giornalista aveva parlato anche della sua ex Maria Teresa Ruta. A suo dire, la donna sarebbe esplosa perchè in qualche modo “si è sentita attaccata lei quando sembrava che io avessi attaccata sua figlia”. Alla conduttrice ha però dedicato parole di stima ringraziandola per essere riuscita a tirar su in maniera impeccabile i loro due figli. “E’ una grande donna, anche se ieri ha esagerato un po’…”, aveva detto, riferendosi alla sfuriata della precedente puntata del GF Vip.

UNA LETTERA PER LA FIGLIA?

Amedeo Goria è riuscito ad ogni modo ad estrapolare da quanto accaduto qualcosa di buono in quanto, ha commentato, avrebbe contribuito a far riappacificare madre e figlia in un momento di loro lontananza nella Casa del GF Vip. A Pomeriggio 5 aveva poi rivelato l’intenzione di scrivere una lettera da far recapitare a Guenda questa sera. E’ possibile che la lettera l’abbia scritta ma che Goria leggerà personalmente alla figlia e forse anche alla sua ex. Il chiarimento a questo punto è diventato inevitabile soprattutto dopo le ultime parole di Guenda sia nel corso di un recente confessionale che durante una conversazione con Rosalinda/Adua. Per la giovane Goria, le parole del padre di cui è venuta a conoscenza nel precedente appuntamento sarebbero state una pura provocazione da parte dell’uomo. Parlando proprio di papà Amedeo lo aveva definito non solo un padre ma anche “un compagno di giochi, è un amico”. Eppure, analizzandosi, Guenda sarebbe arrivata a comprendere che qualcosa di lei infastidirebbe il genitore: “Mi vuole bene ma a volte mi boicotta. Vorrei capire cosa gli dà fastidio. Sento che non mi apprezza fino in fondo. Lui vorrebbe dimostrarmi che non ce la faccio senza di lui. Lui vorrebbe il mio fallimento”, aveva detto. Padre e figlia, questa sera, avranno modo di chiarire anche questo ulteriore aspetto del loro complesso rapporto.



