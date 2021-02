Amedeo Goria tradì la Ruta “Ragazza ordì trappola”/ Arianna David “A Miss Italia…”

Amedeo Goria è stato ieri protagonista di Live Non è la d’Urso, nella medesima puntata che ha visto anche la presenza dell’ex moglie Maria Teresa Ruta. Prima del suo intervento è stata trasmessa una breve docufiction relativa ad uno dei tradimenti più clamorosi di Amedeo a scapito della ex gieffina. Secondo la ricostruzione – poi confermata dalla stessa Ruta – Goria in una occasione, con la scusa di una telefonata di lavoro raccontò a Maria Teresa di dover partire urgentemente per Bratislava. In realtà il giornalista si incontrò con una giovane ragazza con la quale trascorse due giorni romantici in un noto albergo a 4 stelle, tra fragole, petali di rose, bollicine e tanta intimità. La moglie scoprì ben presto la verità, poi confermata anche dai giornali dell’epoca che li paparazzarono. La docufiction ha provocato una reazione molto forte in Maria Teresa, in lacrime in studio.

Poco dopo, intervenendo nella parentesi dedicata ai tradimenti, Amedeo Goria è rimasto molto colpito dalla reazione della sua ex moglie alla vista della docufiction. Nel commentare l’episodio però, il giornalista sportivo si è difeso: “Non ho mai capito se fu una trappola o meno… se fu una trappola ordita, organizzata da questa ragazza”. In studio non tutti si sono trovati d’accordo con le sue parole al punto da dichiarare ancora: “E’ vero, dimentico che ero sposato”.

Amedeo Goria, i tradimenti e le accuse di Arianna David

Dopo aver visto la ex moglie Maria Teresa Ruta, Amedeo Goria ha ammesso di essersi commosso anche lui ed ha rivolto nuovamente le sue scuse per quel tradimento (non l’unico secondo le parole dell’ex gieffina) che avrebbe contribuito a metter fine al loro matrimonio. Ad intervenire nello studio di Live Non è la d’Urso riportando un clamoroso retroscena è stata anche l’ex Miss Italia Arianna David: “Non l’hai visto dietro le quinte a Miss Italia quando veniva in giuria!”. Goria si è difeso ammettendo di non ricordare nulla ma la David ha insistito: “Noi Miss ce lo ricordiamo ancora!”. Quindi ha proseguito, incalzata da Barbara d’Urso: “Lui veniva in giuria nelle regionali e corteggiava molto, è la verità”. Dietro le quinte, secondo l’ex Miss Italia “adocchiava abbastanza”. Per Goria non faceva nulla di male se non “amare la bellezza e amare le donne”, ma a non essere d’accordo è stata Barbara d’Urso che ha commentato: “Se sei posato no!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA