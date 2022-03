Amedeo Goria ‘tradisce’ Vera Miales con Stella/ “Amore libero” tra baci e abbracci…

Si apre un nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Alex Belli, Delia Duran e Stella, l’assistente dell’attore, ormai ospite fissa nel salotto di Pomeriggio 5. Proprio qui Amedeo Goria, in collegamento con Barbara D’Urso, ha raccontato qualche giorno fa di avvicinamenti più che amichevoli con Stella, nota anche come Starlight. Dichiarazioni che trovano oggi conferma grazie ad una serie di foto, pubblicate dal portale tyounmagazine.it, in cui Amedeo e Stella appaiono non solo molto vicini ma anche in atteggiamenti particolarmente affettuosi.

Quello che prima era un triangolo potrebbe ora diventare un quadrilatero o anche qualcosa in più se includiamo in tutta questa vicenda anche la compagna di Goria: Vera Miales. Il giornalista, solo pochi giorni fa, confermava in diretta di essere ancora legato alla modella 36enne, che di certo non apprezzerà questa paparazzata al fianco della biondissima Stella.

Amedeo Goria e Stella, baci e abbracci in strada: il triangolo diventa quadrilatero?

Stando a quanto ricorda la fonte, Stella e Amedeo Goria si sarebbero conosciuti ad una cena alla quale era presente anche Delia Duran. Quella fugace conoscenza sarebbe poi diventata un’amicizia grazie a successivi incontri, uno dei quali immortalati proprio in queste nuove foto. Le immagini, in particolare, mostrano la coppia prima di entrare in un locale per un aperitivo. Dalla dinamica, lui sembrerebbe uscire proprio da casa di Stella. Da lì si dirigono poi a bere qualcosa insieme, tra carezze, abbracci e qualche bacio. Atteggiamenti, questi, che non sembrano lasciare dubbi al fatto che tra i due ci sia più di una semplice amicizia.

