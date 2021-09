Amedeo Goria, tutte le ex fidanzate/ Maria Teresa Ruta: “ho perdonato sette tradimenti”

Amedeo Goria, tutte le ex del concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Il giornalista è conosciuto per essere un farfallone e tanti sono stati i flirt veri o presunti. Tra le ex più famose del giornalista c’è Maria Teresa Ruta, la ex moglie che proprio lo scorso anno è stata una delle indiscusse protagoniste del GF VIP. Proprio Goria vedendo la moglie nella casa lo scorso anno si è lasciato andare ad una serie di confessioni come quando ha rivelato: “mi emoziona sempre rivederla. Mi ha evitato un pochino ultimamente, vorrei avere con lei un rapporto più sollecito per programmare il nostro futuro, anche professionale. Io dico sempre che noi dobbiamo essere uniti anche nella divisone”. Dal canto suo però la Ruta ha definitivamente chiuso con l’ex marito dopo essere stata ripetutamente tradita. “Io credevo nel nostro matrimonio, ma anche suo papà mi disse ‘sei sicura a sposarlo?'” – ha detto la conduttrice che ha proseguito dicendo – “abbiamo fatto un percorso insieme bellissimo, troppo corto rispetto a quello che mi aspettavo”.

Per Maria Teresa Ruta il matrimonio con Goria fa parte del passato: “le nostre strade si sono divise” per poi confessare qual è stato il motivo che l’ha portata ad allontanarsi fino alla separazione. “Ad un certo punto non ce l’ho più fatta. Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare, poi quando è stata intaccata anche la mia sfera professionale, la mia carriera allora non ce l’ho più fatta. Ho perdonato sette tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere” – ha rivelato Maria Teresa Ruta.

