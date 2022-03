Amedeo Goria, “Vera Miales è ancora condizionata da me”/ “Prima di entrare nel programma…”

Amedeo Goria commenta il percorso di Vera Miales alla Pupa e il Secchione: “Prima di entrare…”

Amedeo Goria ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Vera Miales. Come Alex Belli, anche il giornalista sportivo sembra aver sposato l’idea dell’amore libero. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Amedeo ha ammesso di essersi sentito attratto da Soleil Sorge ma di non essere mai andato oltre per rispetto a Vera Miales. Nel programma “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli, Amedeo Goria ha dichiarato di aver parlato di amore libero con Vera: “La nostra non è una relazione aperta. Può capitare la scappatella. L’amore è tolleranza”, ha sentenziato. Nel programma La Pupa e il Secchione è scattata una bella intesa tra Vera Miales e Nicolò Scalfi. Amedeo Goria è intervenuto in merito: “Prima di entrare le ho detto che non avrebbe dovuto pensare a me ma fare il suo percorso. Mi è apparsa ancora troppo condizionata da me però. Dovrebbe giocare di più, lasciarsi andare…”.

La conduttrice però gli fa notare che se Vera Miales si lasciasse andare potrebbe scattare un bacio con Nicolò. Come reagirebbe a quel punto Amedeo? Il giornalista sportivo però non si è scomposto e ha affermato: “A quel punto avrei spinto perché non partecipasse al programma. Non posso essere geloso. Da che pulpito verrebbe la predica?”. Amedeo Goria ha poi fatto chiarezza sulle voci di un imminente matrimonio con Vera Miales: “Non ho in programma di sposarmi. La potrei accompagnare in futuro a conoscere una persona che potrebbe essere più adatta a lei”.

Amedeo Goria avrebbe tradito Vera Miales con Stella, l’assistente di Alex Belli. Il giornalista sportivo è stato beccato in atteggiamenti intimi in sua compagnia. Vera Miales aveva dichiarato in un’intervista al Settimanale Nuovo di sospettare che Amedeo nutrisse un amore psicologico nei confronti di Stella: “Nei confronti di lei nutre un amore psicologico…Ma il triangolo non lo accetterei mai: sono molto gelosa!”. Vera Miales aveva poi parlato dei suoi sospetti sul rapporto di Amedeo Goria con Stella. La concorrente della Pupa e il Secchione avrebbe dormito sonni tranquilli fin quando avesse saputo che tra loro non c’era stato nulla di fisico: “Amedeo Goria deve stare attento che non diventi un amore fisico, altrimenti da gattina mi trasformo in pantera…”.

La giornalista di Nuovo ha poi chiesto a Vera Miales se è infastidita dal fatto che il suo fidanzato Amedeo Goria e Stella si siano incontrati più di una volta in quest’ultimo periodo. E Vera Miales ha subito voluto fare un’importante precisazione: “Si sono incontrati perché Stella lavora con Alex Belli, che è amico di sua figlia…Si incontrano a pranzi e cene di gruppo, ma mai da soli…”. Vera Miales a conclusione dell’intervista aveva dichiarato di non credere alle foto del bacio che erano state scattate: “Ho sentito dire che ci sarebbero foto di un loro bacio, ma non ci credo…”. Come reagirà Vera quando le verranno mostrate le foto?











