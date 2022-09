Amedeo Goria/ “Vera Miales? La mia ultima donna. Il testosterone mi aiuta a vivere”

Amedeo Goria: in tv dopo l’addio al giornalismo

Dopo 45 come giornalista – di cui 34 anni in Rai – lo scorso anno Amedeo Goria ha appeso le scarpe al chiodo. Sulle pagine di Mio, l’ex marito di Maria Teresa Ruta ha ricordato gli inizi della sua carriera quando aveva solo 22 anni: “Da ragazzino praticavo atletica leggera, inoltre giocavo a calcio. Lo sport mi è sempre piaciuto e ho iniziato a scrivere delle gare che faceva per un giornale di Ivrea, dove vivevo. Poi mentre frequentavo la facoltà di Lettere ho conosciuto alcune persone che lavoravano a La Gazzetta del popolo e da lì è iniziata la mia carriera”. Goria ha smesso di fare il giornalista, ma non ha detto addio alla televisione. Dopo aver seguito le avventure dell’ex moglie e della figlia Guenda al Grande Fratello Vip 5, l’ex giornalista ha varcato la porta rossa nell’ultima edizione, vinta da Jessica Selassié.

Amedeo Goria: in che rapporti è con Vera Miales?

Anche se in pensione, Amedeo Goria si dedica alla televisione, come opinionista per Barbara d’Urso, e al collezionismo di dipinti. Per quanto riguarda la sua vita privata, Goria ha rivelato sulle pagine di Mio in che rapporti è rimasto con Vera Miales: “Non ci vediamo da mesi, non stiamo insieme, ma non ci siamo neppure lasciati del tutto. Non ha fatto molto per riavvicinarsi a me e io ammetto di aver fatto lo stesso. Non so, magari torneremo insieme…”. Vera è stata la sua ultima donna, ma l’ex giornalista non ha mai nascosto il suo interesse per l’universo femminile: “La vitalità sessuale mi aiuta a essere più allegro e gioioso. Il testosterone mi aiuta a vivere, a essere brillante, allegro e positivo”. Goria non ha mai nascosto che il suo matrimonio con Maria Teresa Ruta è finito per le sue scappatelle, ma oggi i due sono in buoni rapporti: è molto grato alla ex moglie, “devo dirle grazie per tutto”.

