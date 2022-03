Amedeo Goria/ “Vera Miales? Sono libero, infatti frequento anche Stella Starlite…”

Amedeo Goria ci parla senza freni della sua relazione con Vera Miales. Lui le vuole bene, ma la donna deve accettare che non ci sarà un futuro. Nel frattempo, durante l’intervista squilla il telefono. Dall’altra parte della cornetta c’è Stella, assistente di Alex Belli nota anche con il soprannome Starlite…

Amedeo Goria, ha tradito Vera Miales?/ "Con Stella solo un bacio..."

Se ti chiedo il tuo attuale status sentimentale, mi rispondi…

Ho una frequentazione fissa ma mi sento libero di vedere anche altre persone in parallelo. Non è un fidanzamento, anche lei deve sentirsi libera di frequentare chi vuole.

Mi descrivi Vera?

È una ragazza che ha avuto una vita difficile, che non ha ancora avuto modo di raccontare. È una grande lavoratrice, ha tanta forza d’animo, l’apprezzo per questo. Lei è generosa e non chiede mai nulla agli altri, vuole arrivare con le sue forze.

Amedeo Goria, "Vera Miales è ancora condizionata da me"/ "Prima di entrare nel programma…"

Come gestisci il rapporto?

Se incontro una persona e ho una scappatella, in linea di massima glielo dico. Vera, esattamente come me, deve sentirsi libera. Se non dovesse proprio accettare questo tipo di relazione è meglio non vedersi più perché finirebbe solo per soffrire.

In molti pensano che tu stia spingendo Vera tra le braccia di Nicolò…

Più che altro la vorrei più sbarazzina e meno frenata. Questo è il gioco!

Se dovesse nascere qualcosa con Nicolò?

Lo accetterei, come già detto, io e Vera dobbiamo sentirci liberi non ho certo in programma un matrimonio.

Com’è, invece, il tuo rapporto con Stella…

Guenda Goria Vs Vera Miales: "Mi attacca per essere in TV"/ "Vuole creare dinamiche"

Con lei c’è un rapporto di grande complicità.

In molti, hanno commentato le tue uscite con Stella parlando di un triangolo che diventa quadrilatero… come ribatti?

Con Alex e Delia? Credo che loro siano molto liberal come me quindi… il fatto che io qualche volta possa vedermi simpaticamente con Stella, soprattutto quando vado a Milano, smentirebbe Belli se si mostrasse geloso. Comunque, quando capita, vedo solo Stella. Non sto vedendo Alex in quel senso e neanche Delia purtroppo…

