Amedeo Goria vs Vera Miales/ “Guenda e la mia famiglia vengono prima di tutto”

Scintille a “Pomeriggio Cinque” nel corso della puntata di lunedì 25 ottobre tra Vera Miales e Amedeo Goria, innamorati ma divisi da un argomento molto delicato: Guenda Goria. La figlia del giornalista, infatti, ha a più riprese sottolineato come la vicenda della presunta gravidanza della compagna di suo padre, emersa quando quest’ultimo si trovava all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, non le sia piaciuta, soprattutto per mancanza di smentite da parte della diretta interessata, in quanto “la maternità è una cosa seria e sui bambini non si scherza”.

Nello studio di Barbara D’Urso, tra i due è scoppiata immediatamente una polemica, in quanto, dopo un fine settimana romantico trascorso insieme, Amedeo è stato avvisato dall’agente di Vera circa l’uscita di un’intervista sulle colonne di Novella 2000, settimanale diretto da Roberto Alessi. “È stata una brutta sorpresa, perché nell’anteprima dell’intervista c’è un attacco di Vera a Guenda, nella quale lei dice sostanzialmente a mia figlia di lasciarci stare – ha commentato l’ormai ex gieffino -. Queste parole mi hanno spiazzato. Mi auguro che l’intervista sia antecedente al chiarimento di venerdì scorso, anche perché mi sono adoperato molto per riavvicinarle”.

VERA MIALES AD AMEDEO GORIA: “IO NON CHIEDO SCUSA A GUENDA, È LEI CHE MI HA ATTACCATO!”

Come spiegato dallo stesso Alessi, ospite di “Pomeriggio Cinque”, l’intervista su “Novella 2000” è antecedente al chiarimento che c’è stato tra Vera e Guenda Goria nella Casa del Grande Fratello Vip e Amedeo Goria si è detto rasserenato per questo, ribadendo che “per me vengono prima Guenda e la mia famiglia“.

Vera, dal canto suo, ha sbottato: “Io comunque in questa intervista ho solo risposto ai tantissimi attacchi che mi sono arrivati. Amedeo, io ti ho sempre e solo difeso davanti a tutti, anche quando a mio parere Guenda ha sbagliato. Non sono mica un parassita io. Io ho fatto tanti passi indietro, anche io sono figlia di un padre e ho dei genitori, ne abbiamo già parlato. Lei mi ha attaccato su Casa Chi, al GF, sui social media… Cosa dovevo fare?”.

