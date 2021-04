Amedeo Grieco “Cecchi Paone pezzo di merd*”/ “Io e Pio sotto la pioggia e lui…”

Amedeo Grieco scatenato a Felicissima Sera. Lo show di Pio e Amedeo è arrivato all’ultima puntata e, nel mezzo di un monologo su temi scottanti, che va dai gay agli ebrei, Amedeo si lascia andare ad un aneddoto che vede protagonista Alessandro Cecchi Paone. “Sta cosa che i gay sono sensibili io non la sopporto! – esordisce Grieco, che poi lancia la pesante accusa – Ma tu lui conosci in televisione? Questo lo devo dire: Cecchi Paone è un pezzo di merd*!” Il motivo dell’insulto viene spiegato da Amedeo con un aneddoto: “Stavamo a Mediaset un giorno, fuori diluviava. Noi usciamo, eravamo senza macchina ovviamente, neppure i soldi per il taxi, poi passa Cecchi Paone, noi lo chiamiamo. Lui si ferma e gli chiediamo un passaggio e lui ‘No, io vado dall’altra parte!’ Avrei voluto dirgli delle cose, lì sarebbe stato razzismo ma non l’ho fatto!” Pio cerca di stemperare e lo invita a tornare sui suoi passi, Amedeo, alla fine convinto dal collega, si ‘scusa’ “Cecchi Paone è una brava persona…”, conclude.

