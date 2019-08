AMEDEO GRIECO/ Foto coi figli, “non so quanta strada ho davanti, ma…”

Pensi a Pio e Amedeo e subito pensi alle risate che il duo comico ti strappa, battuta dopo battuta. Ma stavolta è un punto di vista diverso, riflessivo, profondo, quello offerto ai propri followers su Instagram da Amedeo Grieco. L’occasione per mostrare un altro lato di sé, probabilmente quello più vero, è il suo 36esimo compleanno. Amedeo pubblica una foto a letto, coi figli e la moglie che dormono accanto a lui, e poi scrive:”E si,36 anni…leggo e rileggo i messaggi di auguri di mamma e papà da stamattina ,e con gli occhi appannati fermo il nodo in gola tirando su il naso simulando un raffreddore che non ho… Col gesso in mano ancora qui a tracciare una linea sulla strada mia asfaltata finora…il mio “lavoro” viaggia su una barca tutta colorata in un fiume che mi scorre affianco, è con le vele spiegate e io invece molte volte non mi spiego ancora come tutto questo stia succedendo per davvero…”.

AMEDEO GRIECO E LA FOTO COI FIGLI

Amedeo, per continuare ad usare la sua metafora, è un fiume in piena:”Qui, sulla terra ferma, poi, questo anno che è passato ha aggiunto al mio cuore un altro pezzo grande affianco a Federico, si chiama Alice, è la mia piccola principessa, ha gli occhi azzurri e pochi denti ancora ma le bastano per sorridermi sempre e asciugare ogni goccia di pioggia…non so quanta strada da fare c’è ancora e non so come sarà il mio meteo nemmeno domani ma oggi che volto le spalle al futuro per un attimo e do un’occhiata indietro sospiro, butto le spalle giù e sorrido…”. Poi l’invito ai fan, ai followers, a tutti, difficile da contraddire:”Non importa quello che si diventa, le cose possono andare bene oggi e meno bene domani, ma annaffiate e accarezzate le piante che avete, mangiate quando volete, aprite i finestrini e assaggiate aria, fate disegni semplici, guardate, e siate curiosi sempre, ma curiosi delle cose non delle persone…il successo è molto più a portata di mano di quello che pensate e non necessariamente è avanti a voi…state bene…è quello che auguro a voi e che auguro a me, ancora, sempre”.





