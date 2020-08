Amedeo Grieco: “Piango in bagno, nulla ha senso..”/ Primo compleanno senza sua mamma

È stato un compleanno diverso e sicuramente triste per Amedeo Grieco. Siamo abituati a vederlo in vesti divertenti, sempre sopra le righe e con la battuta pronta insieme a Pio D’Antini, con il quale compone il duo Pio e Amedeo, ma il tono di questi festeggiamenti non sono di certo i più gioiosi. Questo perché è il primo compleanno che Amedeo festeggia senza la sua mamma, la signora Rosa, deceduta a 57 anni lo scorso 16 giugno, dopo aver affrontato per diversi mesi un brutto male. Il giorno dopo il suo compleanno, Amedeo si è lasciato andare ad un lungo messaggio in cui ha parlato di lei. “E da ieri sono 37! Ogni anno, il 20 agosto, traccio una linea immaginaria nel mio percorso e do un’occhiata indietro… ma quest’anno no,- scrive il comico – mi sono solo chiuso in bagno più volte e ho pianto, come faccio da 2 mesi, ascoltando un tuo vocale su whatsapp, guardando una foto insieme salvata in galleria, come da 2 mesi ogni volta devo guardare i miei bambini per scacciare via la sensazione che niente più ha senso…”

Amedeo Grieco ricorda sua madre Rosa: “Non ti deluderemo mai”

Amedeo Grieco racconta come la vita va avanti, come cerca di essere quello di sempre anche se “devo ancora imparare a farci i conti con i vuoti in cui inciampo e il primo compleanno senza i tuoi auguri è un dirupo complicato, perché il tempo proverà a cancellare mentre cercheremo di tenere a galla la memoria con i reperti multimediali che ci restano”, ammette. Così si lascia andare ai ricordi, elencando una serie di momenti ancora vividi nella sua mente: “ed è questa la ricchezza dell’eredità che ci hai lasciato, si sente il profumo delle tue mani nelle tue marmellate di tutti i colori”. Amedeo chiude questo toccante ricordo con una promessa: “Non ti deluderemo mai, sarai fiera di noi”.



