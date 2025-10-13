A "Cose Nostre" il caso di Amedeo Matacena: cos'è successo all'imprenditore, cosa c'entra la moglie Maria Pia Tropepi e lo scontro sull'eredità

Protagonista dell’odierna puntata – la 12esima dell’anno – di “Cose Nostre”, il caso di Amedeo Matacena resta tra i più controversi e dibattuti degli ultimi anni con al centro la singolare morte dell’uomo durante la sua latitanza a Dubai per una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, la comparsa di un testamento olografo la cui legittimità è ancora in corso di analisi e – soprattutto – un duro contro tra i parenti di Amedeo Matacena e l’ultima delle sue mogli, Maria Pia Tropepi.

Maria Pia Tropepi: chi è la moglie di Amedeo Matacena?/ Le controversie sulla morte dell'imprenditore

Partendo dal principio, è utile ricordare che il nome di Amedeo Matacena inizialmente fu legato soprattutto alla sua attività – la prima – di traghettatore attraverso lo Stretto di Messina: grazie alla fama accumulata decise di entrare in politica tra le fila di Forza Italia, ma progressivamente il suo nome fu sempre più associato all’inchiesta antimafia “Olimpia” che appurò – nel 2012 – le sue responsabilità per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa dato che si appurò l’aiuto che chieste alla famiglia ‘ndranghetista Rosmini per la sua scalata politica.

DELITTO DI GARLASCO: IDENTIFICATO IL MISTERIOSO MAURIZIO NOMINATO DAI SEMPIO/ "Ritenuto interessante..."

Il caso di Amedeo Matacena: la misteriosa morte, il doppio testamento e l’indagine sulla moglie Maria Pia Tropepi

Per sfuggire alla pena, Amedeo Matacena si trasferì a Dubai dove conobbe Maria Pia Tropepi fino a convolare a nozze con un rito islamico officiato da un imam del Kenya: un matrimonio apparentemente normale, ma che ha iniziato a destare sospetti quando l’imprenditore il 16 settembre del 2022 morì per quello che fu ufficialmente descritto come un infarto; appena tre mesi dopo il decesso – sempre a Dubai – di sua madre.

Con la morte di Amedeo Matacena i familiari chiesero il trasferimento della salma in Italia, ma Maria Pia Tropepi vi si oppose sostenendo che il marito avrebbe voluto la cremazione: fu in quel momento che spuntò un testamento olografo firmato – seconda la moglie – dall’uomo in cui la rendeva erede unica del suo (probabilmente ingente) patrimonio; testamento del tutto diverso da uno precedente siglato prima della fuga a Dubai in cui nominava eredi i suoi figli.

Giulio Carotenuto, chi è: odontoiatra e volontario/ Cosa fa nella vita il concorrente del Grande Fratello

Dato il doppio testamento e lo scontro tra eredi, il caso di Amedeo Matacena è diventato oggetto dell’attenzione degli inquirenti che stanno indagando sul conto di Maria Pia Tropepi con l’ipotesi che sia stata proprio lei ad avvelenare l’uomo e sua madre per poter mettere le mani suo patrimonio: una tesi, però, che è ancora oggetto di indagine e per la quale sappiamo solamente che il corpo di Amedeo Matacena è stato riesumato, con tanto di dubbi – per i quali è stata disposta l’analisi del DNA – che possa trattarsi di una salma finta.