Al suo fianco, Amedeo Minghi ha avuto sempre e solo una donna, Elena Paladino, sua moglie, con la quale è stato sposato per oltre quaranta anni. I due, infatti, sono convolati a nozze nel 1973 e hanno avuto due figlie, Annesa e Alma. La loro storia si è interrotta solamente nel 2014 quando Elena è stata strappata via alla vita: la donna è improvvisamente morta nel sonno, gettando nel dolore la famiglia intera e anche l’artista, che si è trovato a dover fare i conti con un grande peso sulla coscienza. Amedeo Minghi, infatti, non è stato un “santo” in vita e per questa ragione ha rivelato che avrebbe voluto chiedere scusa alla sua cara Elena, senza però aver avuto il modo e l’occasione di farlo a causa della prematura morte di lei.

“Non sono stato un grande marito. ho fatto un sacco di sciocchezze; questa cosa ovviamente mi pesa, vorrei chiederle scusa…” ha raccontato dopo la morte della sua amata Elena il cantautore romano, che ha avuto la capacità di ammettere i suoi sbagli, anche se purtroppo non ha potuto chiedere scusa a sua moglie, la donna che nonostante il suo carattere non semplice e le tante cavolate commesse, non lo ha mai lasciato solo.

Dopo la morte della moglie Elena Paladino, Amedeo Minghi è riuscito ad andare avanti anche e soprattutto grazie all’amore e al sostegno delle sue figlie, Annesa e Alma, che non lo hanno lasciato solo nonostante lui non fosse stato un gran punto di riferimento per loro, per sua stessa ammissione. “Non sono un grande padre, perché sono sempre distratto, viaggio, faccio, sono a suonare… È un peccato” ha raccontato qualche anno fa. La vita di Amedeo Minghi, dunque, è fatta di qualche rimpianto di troppo ma anche, dal punto di vista professionale, di tante soddisfazioni.