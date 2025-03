Amedeo Minghi bacchetta il suo pubblico: “C’è una cosa che mi dà noia…”

Nel corso della sua lunga e importante carriera musicale, Amedeo Minghi ha regalato al grande pubblico successi straordinario. Da Vattene Amore a La Vita Mia, passando per I ricordi del cuore, Un uomo venuto dal lontano, 1950 e molti altri. In una intervista rilasciata qualche tempo fa al Corriere della Sera, parlando appunto delle canzoni del suo repertorio, che hanno segnato la sua carriera, Amedeo Minghi ha menzionato Vattene Amore. Una scelta inevitabilmente considerando che quella canzone è ancora oggi un brano molto amato dal pubblico, un ever green conosciuto da tutte le generazioni.

Eppure c’è qualcosa che infastidisce non poco Amedeo Minghi, vale a dire il fatto che il suo brano sia stato – a suo dire – frainteso e non capito dai più. “Vattene amore forse è il più popolare in Italia. Peccato che il pubblico abbia faticato a comprendere il meraviglioso testo di Pasquale Panella. Quei nomignoli ridicoli non erano il modo in cui i protagonisti volevano chiamarsi. È l’esatto contrario”, sottolinea l’artista.

Benché Vattene Amore sia uno dei brani più iconici dell’intera carriera di Amedeo Minghi, c’è un altro brano che domina la sua classifica Spotify. Parliamo di Cantare d’amore, canzone a cui il cantante è estremamente legato. “Cantare è d’amore è un successo internazionale. Ne sono uscite tante versioni, l’ultima nel 2024 in spagnolo per il mercato cileno”, ricorda ancora al Corriere.

Tra le ultime fatiche artistiche dell’artista ricordiamo l’album, Anima Sbiadita, un progetto a cui Amedeo Minghi tiene moltissimo e in cui come sempre ha dato tutto se stesso. Oggi, domenica 30 marzo, ricordiamo che il settantasettenne romano si racconta nel salotto Rai di Da Noi a ruota libera.

