Amedeo Minghi sta male, ricoverato per coronavirus?/ Video: “bisogna stare attenti”

Amedeo Minghi ricoverato in ospedale per il coronavirus? L’artista, su Facebook, ha pubblicato un video girato in ospedale in cui indossa una mascherina e appare abbastanza provato. “Questa mascherina è per il coronavirus, bisogna sempre stare attenti”, dice Minghi che, tuttavia, non chiarisce il motivo del suo ricovero in ospedale. I fans non nascondono la preoccupazione per le condizioni di salute del cantante che, nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha difficoltà a parlare. Il cantante, nonostante non stia benissimo, ha voluto lanciare un messaggio ai fans che ha ringraziato per l’affetto, il sostegno e la loro presenza nella sua vita. “Che grande piacere stare di nuovo con noi, in una pagina bella con tante storie bellissime, con tanto amore vissuto nella nostra storia, spero possa ovviamente continuare”, ha aggiunto l’artista.

AMEDEO MINGHI RICOVERATO PER CORONAVIRUS? IL VIDEO PREOCCUPA I FAN

Cos’è successo ad Amedeo Minghi? Difficile dirlo con certezza, ma l’artista si scusa con i fans per l’assenza spiegando di essere in un momento di difficoltà. L’artista ringrazia tutti i fans che sono ancora presenti al suo fianco augurandosi di poter presto tornare alla normalità e di poter stare accanto alle persone che si amano. “Sapervi accanto per me è importante”, aggiunge ancora l’artista. “Trascorrete dei bei momenti anche per quelli come me che si stanno curando e che hanno come medicina il vostro affetto. Vi penso e spero che torniate su questa pagina numerosi per rivivere insieme le emozioni che da sempre abbiamo condiviso”, conclude Minghi a cui tutti i fans augurano una pronta guarigione per poter nuovamente ascoltare le sue canzoni. “Grazie di tutto”, conclude Minghi. “Riprenditi e torna a stare bene Maestro”, “buona guarigione”, “forza e coraggio“, scrivono alcuni fan.





