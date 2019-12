Amedeo Minghi, video Vattene amore al Senato/ “Trottolino amoroso”: e la Casellati…

Si chiama “Vattene amore”, ma è conosciuta soprattutto come “Trottolino amoroso”. Comunque Amedeo Minghi l’ha riproposta in Senato, dove il cantante si è esibito per l’apertura mensile di Palazzo Madama al pubblico, per la precisione in occasione dell’evento “Senato & Cultura – Premio al volontariato 2019”. Il video dell’esibizione è diventato virale in poco tempo soprattutto per un particolare: la canzone del 1990, presentata al Festival di Sanremo con Mietta, ha entusiasmato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Infatti è stata ripresa dalle telecamere mentre canticchia e si muove a ritmo durante la performance. La clip è subito rimbalzata sui social network e in Rete, dove si sono susseguiti commenti ironici riguardo l’inaspettato concerto del cantante romano. C’è chi ironizza sulla leggerezza del testo della canzone, nota pure come “Trottolino amoroso du du da da da”.

AMEDEO MINGHI, “VATTENE AMORE” AL SENATO. E LA CASELLATI…

Amedeo Minghi ha incantato il Senato quando si è esibito in “Vattene amore”. Il video, rilanciato sui social, ha suscitato diversi commenti, alcuni dei quali irriverenti: «È la cosa più trash della settimana». C’è poi chi scrive: «Ormai è più istituzionale il salotto di Barbara D’Urso». Per qualcuno è «lo spirito dei tempi». L’esibizione non è recente, anzi è diventata “popolare” a distanza di qualche settimana. Ma in questi giorni si è diffusa sul web. L’esibizione di Amedeo Minghi comunque è avvenuta durante l’apertura mensile di Palazzo Madama al pubblico. Alla manifestazione, condotta da Lorella Cuccarini, hanno partecipato, oltre al cantante romano, anche Geppi Cucciari, Manuel Bortuzzo, Eleonora Buratto, Tiziana Di Masi, Renzo Arbore, del “Coro delle Mani bianche” e del “Coro dell’Academia Alma Vox”. E noi vi riportiamo di seguito il video con la reazione piacevolmente coinvolta della Casellati.





© RIPRODUZIONE RISERVATA