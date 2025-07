Chi erano Amedeo Nazzari e Irene Genna, i genitori di Evelina Nazzari: il racconto della figlia, nata dal loro grande amore

Evelina Nazzari, figlia di Amedeo Nazzari e Irene Genna, attori amatissimi negli anni Cinquanta, ha raccontato il rapporto con la mamma e il papà ma anche l’infanzia dei suoi genitori, partendo dal papà, divo amatissimo: “Era molto povero, è cresciuto in collegio negli anni della Prima Guerra Mondiale. Poi a 7 anni è arrivato a Roma con la mamma e i fratelli. E quando è arrivato il successo ha costruito una villa enorme con 14 bagni, che però io non ho mai visto”. Il fatto di avere un papà così famoso, non sempre ha fatto piacere a Evelina Nazzari, come raccontato a Caterina Balivo: “Io volevo sparire, quando veniva a prendermi a scuola mi vergognavo tantissimo” ha raccontato.

Ad occuparsi di lei è stata a lungo la mamma, visti gli impegni professionali del padre: “Papà mi ha avuta grande, aveva 50 anni. E l’educazione era delegata a mamma. Lei esigeva un’educazione ottocentesca, era molto severa. Anche alle feste veniva a prendermi a casa degli amici…” ha raccontato Evelina. La Nazzari, ancora, ha ripercorso ad “Aspettando La volta buona” come i suoi genitori si sono conosciuti. “Erano stati amanti, lei era incinta di me quando si sono sposati. Il matrimonio fece scandalo. E lei appunto voleva per me altro. Sono contraddizioni”.

Genitori di Evelina Nazzari, chi erano Amedeo Nazzari e Irene Genna: “Non sapevo dei problemi di soldi”

Amedeo Nazzari e Irene Genna, i genitori di Evelina Nazzari non hanno vissuto una vita semplice. Se il papà aveva sofferto per la morte del papà e gli anni in collegio, le cose non sono andate meglio neppure alla mamma: “Mamma aveva sofferto molto, aveva perso il papà durante la guerra. Aveva 13-14 anni. All’epoca viveva in Grecia perché la mamma era greca, e arrivò in Italia da giovanissima” ha raccontato ancora l’attrice ad “Aspettando La volta buona”.

Il padre, il grande divo Amedeo Nazzari, non ha potuto vedere i successi della figlia. Morì, infatti, poco dopo. “Non c’è stato mai un vero scambio tra noi a livello attoriale. Lui mi ha visto poche volte a teatro perché poi si è ammalato poco dopo” ha raccontato Evelina. E ancora, l’attrice ha spiegato: “Non sapevo che avessero problemi di soldi, non me lo hanno detto. Per mio padre, non riuscire a mantenere la sua famiglia dignitosamente come aveva fatto per quarant’anni, era una vergogna. Purtroppo ha sperperato i soldi. E i miei genitori hanno fatto teatro”.