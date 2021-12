Amedeo Nazzari e Irene Genna, genitori Evelina Nazzari/ “Era molto tenero”

Amedeo Nazzari e Irene Genna: il matrimonio nel 1957

L’attrice Evelina Nazzari, al secolo Maria Evelina Buffa, è la figlia degli attori Amedeo Nazzari e Irene Genna. Amedeo Nazzari, nome d’arte di Amedeo Carlo Leone Buffa, nacque a Cagliari il 10 dicembre 1907. Nella sua carriera, Nazzari ha regalato intense prove d’attore: da “Il bandito di Lattuada” nel 1946, a “Processo alla città di Zampa” nel 1952. Tra le sue interpretazioni più note il divo Alberto Lazzari in “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini nel 1957. “È stato unico. È passato per due dopoguerra, ha fatto tante cose diverse. In particolare aveva uno humour e un’ironia che sarebbe stato bello vedere più valorizzati”, ha raccontato la figlia Evelina, all’Ansa nel 2019. Nel 1957 Amedeo Nazzari sposò Irene Genna, attrice italo-greca. L’anno dopo è nata la figlia, che ha seguito le orme dei genitori nel mondo della recitazione.

I genitori dell’attrice Evelina Nazzari

Evelina Nazzari ha ricordato i genitori Amedeo Nazzari e Irene Genna un paio di anni fa in un’intervista sull’Ansa: “Un padre grande, visto che mi ha avuto a 50 anni. Era molto tenero, me le dava tutte vinte, o quasi. Si arrabbiava molto raramente. Le regole per fortuna sono arrivate da mia madre”. Amedeo Nazzari è morto a 71 anni il 5 novembre 1979. L’attore si è spento per collasso cardiorespiratorio nella clinica Villa Claudia di Roma, dove era ricoverato dallo scorso agosto a seguito di una insufficienza renale che da alcuni anni lo costringeva a sottoporsi a numerose dialisi settimanali. La moglie Irene Genna si è spenta il 6 febbraio 1986 nella sua abitazione romana, dopo una lunga malattia. Aveva solo 55 anni. In una vecchia intervista l’attrice italo-greca aveva definito il marito un “uomo dolce e schivo”.

