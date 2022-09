Amedeo Pagani, ex marito Barbara Alberti/ “Oggi la nostra è un’amicizia affettuosa”

Amedeo Pagani, chi è il marito di Barbara Alberti?

Amedeo Pagani, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano, è l’ex marito di Barbara Alberti. Nato in Etiopia nel 1940, ha iniziato la sua carriera cinematografica come scrittore e sceneggiatore agli inizi degli anni ’70, diventando produttore alla fine degli anni ’80. Nel 2000 ha fondato la Classic film, per sostenere il cinema d’autore ed intellettuale. È stato sposato con la scrittrice Barbara Alberti, dalla quale nel 1975 ebbe un figlio, il giornalista Malcom Pagani e una figlia, Gloria Samuela Pagani, arabista. In una recente intervista al Corriere della Sera, la scrittrice ha detto che lei e il marito sono separati da 35 anni, ma non si ricorda se sono divorziati: “Proprio qualche giorno fa mi hanno chiesto lo stato civile e allora ho fatto questa domanda a lui. Mi ha risposto con un gigantesco “boh”. Ora che ci penso: se avessimo divorziato me lo ricorderei, o almeno ricorderei la trafila legale. Chissà”.

Barbara Alberti: "Ho tradito Amedeo Pagani"/ "Il GF? Ti paga solo perchè esisti"

Amedeo Pagani e Barbara Alberti: separati da 35 anni

Amedeo Pagani e la moglie-ex moglie Barbara Alberti vivono ancora sotto lo stesso tetto: “In fondo stiamo bene così. Viviamo di fatto in due appartamenti separati, però ci ritroviamo per fare cose che ci piacciono. Per dire, io gli leggo libri. Insieme abbiamo riletto quasi tutto Steinbeck. Ci siamo appassionati a Platonov. La lettura condivisa è una forma di affetto”, ha detto la scrittrice al Corriere della Sera. I due si sono lasciati perché la Alberti ha tradito il marito. Barbara Alberti e Amedeo Pagani hanno collaborato alla stesura di molte delle storie da lui scritte per il cinema. Intervistata a Verissimo qualche anno fa la scrittrice aveva detto parlando di Pagani: “Lui è davvero un gentiluomo. Oggi la nostra è un’amicizia affettuosa”.

LEGGI ANCHE:

Barbara Alberti "Il mio ex marito Amedeo Pagani? Viviamo insieme"/ "Ho amato donne…"BARBARA ALBERTI/ “Paura è tanta: mondo va a fuoco e questi fanno la guerra, assurdo!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA