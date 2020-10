Amedeo Pagani, ex marito Barbara Alberti/ “Quando non c’è più l’amore…”

Amedeo Pagani e Barbara Alberti non sono più innamorati da anni, ma restano legati dai figli Malcom Pagani e Gloria Samuela e da un profondo affetto che li ha portati a vivere nella stessa casa nonostante il matrimonio sia finito. L’amore tra Amedeo Pagani e Barbara Alberti è nato quasi per caso. La scrittrice, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo lo scorso febbraio, ha raccontato di essersi innamorata subito di quello che sarebbe diventato il suo futuro marito il quale, invece, si sarebbe innamorato dopo un po’ di tempo. “Durante una manifestazione dei neri a Harlem ho conosciuto questo ragazzo che mi porta in salvo. Mi chiede di accompagnarlo a salutare un amico di Roma e mi presenta Amedeo. Mi sono innamorata subito, lui ci ha messo un po’“, ha raccontato la Alberti ricordando il primo incontro con Amedeo Pagani.

AMEDEO PAGANI, LA CONVIVENZA CON BARBARA ALBERTI

Amedeo Pagani e Barbara Alberti non avrebbero voluto sposarsi. Tuttavia, per accontentare le famiglie, decisero di farlo due volte. “I matrimonio non doveva esistere. Poi ci hanno sfiniti talmente tanto a casa che ci siamo sposati due volte“, racconta, “Ci siamo lasciati perché quando non c’è più l’amore è meglio finirla. Se non c’è più quella gioia enorme…“, ha raccontato a Silvia Toffanin. Oggi, i due non sono più una coppia, ma restano amici che vivono insieme. Dopo la fine del matrimonio e una lunga relazione, Amedeo Pagani è tornato a vivere con la Alberti. I due, pur essendo separati da anni, non sono divorziati. “Siamo stati lontani a lungo, ma mai visto un’avvocato. Siamo separati, gliel’ho chiesto da poco, non siamo divorziati”, ha raccontato la Alberti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA