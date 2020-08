Amedeo Pagani, ex marito Barbara Alberti/ “Rapporto importante al di là dell’amore”

Amedeo Pagani è l’ex marito di Barbra Alberti, la scrittrice, giornalista, drammaturga ed opinionista televisiva ospite della nuova puntata di “Io e te” di Pierluigi Diaco su Raiuno. Un amore importante quello tra il produttore cinematografico e sceneggiatore italiano e la ex concorrente del Grande Fratello Vip che si sono amati per tantissimi anni e continuano a farlo ancora oggi, anche se in modo diverso. Dal loro amore e matrimonio sono nati anche due splendidi figli. La prima è Gloria Samuela Pagani, la meno conosciuta a livello mediatico, mentre il secondo figlio è Malcom Pagani, giornalista di professione Ma chi è davvero l’ex marito della Alberti? Classe 1940, Amedeo Pagani è nato il 30 novembre ad Addis Abeba in Etiopia. Laureatosi in Giurisprudenza, in realtà Amedeo ha intrapreso un carriera completante differente dedicandosi prima al mondo del giornalismo e poco dopo al cinema. La sua grande passione per il mondo del cinema, infatti, ha la meglio così sul finire degli anni ’70 decide di dedicarsi alla scrittura e sceneggiatura. Non solo, qualche anno dopo Pagani si è fatto conoscere ed apprezzare anche come produttore cinematografico lavorando con i grandi del cinema italiano tra cui l’indimenticabile Marcello Mastroianni. Tantissimi i film prodotti durante la sua lunghissima carriera e non sono mancati i premi come il David di Donatello come miglior produttore per il film “Garage Olimpo” e un Golden Globe per “La domenica specialmente”.

Barbara Alberti: “Io e Amedeo Pagani stiamo insieme da amici”

Un amore importante quello tra Amedeo Pagani e Barbara Alberti. La ex concorrente del Grande Fratello Vip parlando proprio dell’ex marito ha rivelato: “ci siamo lasciati trent’anni fa, oggi stiamo insieme da amici; abbiamo una casa grande, siamo tornati a vivere insieme”. Una confessione profonda quella fatta dalla scrittrice ed opinionista televisiva che, anche una volta finito il matrimonio con il produttore cinematografico, non ha mai lasciato il “nido” dove hanno vissuto insieme. “Io sono sempre rimasta lì”. Lui ha avuto altre storie, è andato a vivere con un’altra persona e poi ci siamo trovati talmente bene insieme che non si è più mosso” – ha rivelato la Alberti che ricordando i primi tempi con il suo Amedeo ha aggiunto: “abbiamo avuto il batticuore, abbiamo avuto il non batticuore, e poi abbiamo avuto che questo rapporto era molto più importante, al di là dell’amore, al di là del trasporto”. Infine la ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto: “È una persona che sicura di te per il resto dei tuoi giorni e non è che si cura di te in senso fisico, che prende carico della tua esistenza”.



