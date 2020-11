Amedeus “scontro acceso con Stefano Coletta”/ Dagospia lancia la bomba su Sanremo

Ci sarebbero forti tensioni in Rai. In particolare, pare ci sia stato proprio di recente uno scontro tra Stefano Coletta e il conduttore Amadeus. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia che infatti scrive: “Spifferi dal quinto piano di viale Mazzini: clima teso tra Amadeus e Stefano Coletta. Ci sarebbe stato uno scontro acceso tra il responsabile di Rai1 e il direttore artistico del Festival di Sanremo. Cosa ha fatto scattare la scintilla?” Dunque tra i due uomini cardine della Rai ci sarebbero alterchi che, a quanto pare, derivano proprio da qualcosa che riguarda la prossima edizione del Festival di Sanremo. Quale sia in particolare questo motivo non è dato al momento saperlo ma è molto probabile esce fuori a breve.

Amadeus e Stefano Coletta: le dichiarazioni sul prossimo Festival di Sanremo

Intanto proprio del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera solo pochi giorni fa. Argomento principale è stato la presenza del pubblico. In merito il conduttore ha dichiarato: “Ora non pensiamo al pubblico, pensiamo a fare Sanremo dal 2 al 6 marzo. A gennaio capiremo in che condizioni siamo e quindi potremo valutare e prendere una decisione definitiva”. E ancora ha aggiunto: “Oggi sto pensando a fare Sanremo in totale sicurezza, poi capiremo come si svilupperanno le cose. Ribadisco che deve essere un festival non dimesso, ma di rinascita e positività”. Parole che proprio Coletta aveva poi sottoscritto “Tutti noi siamo persone molto coscienziose e attente alle norme. Tutto sta procedendo per come deve procedere in questa parte di stagione: siamo nella fase editoriale di Sanremo, che non è frenata dal tema Covid. Lo spartiacque per valutare i dettagli produttivi sarà a gennaio, oggi qualunque discorso è prematuro”.



