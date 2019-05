Amelia Bassi, figlia down di Ettore/ Selvaggia Lucarelli commossa piange in diretta

Commuovente discorso di Ettore Bassi per sua figlia Amelia Bassi durante la semifinale di Ballando con le Stelle. “La vita è un viaggio sorprendente al quale bisogna aprirsi con fiducia”, le parole di papà Ettore per la sua splendida bambina. Pubblico commosso sui social, ma non solo. Anche in studio la clip ha commosso Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La giornalista de Il Fatto Quotidiano dice: “Ettore, il tuo discorso per tua figlia era davvero bellissimo. Non c’era alcuna retorica, sei l’unico che è stato in grado di farmi venir voglia di imparare ballare. Non lo farò ma ammetto che ho avuto questo desiderio”. Il collega in giuria le fa eco: “A me vedere Selvaggia Lucarelli così umana mi ha fatto impressione. Aveva gli occhi annacquati, ci siamo messi a piagnucolare insieme. Ci siamo goduti il tuo Charleston e dei difetti proprio non ce ne siamo accorti perchè era tutto bello”.

Amelia Bassi, discorso strappalacrime di Ettore a Ballando con le Stelle

“Sei un padre meraviglioso, nei tuoi occhi si vede la bellezza della vita” commentano su Twitter. La psicologa Roberta Bruzzone si esprime in questi termini; “Solo un padre straordinario riesce a parlare di un tema così delicato, tu sei sicuramente un padre molto fortunato ma anche le tue figlie sono veramente fortunate ad avere un padre come te”. Le parole di Ettore su Amelia, bimba con la sindrome di Down, sono state un messaggio che vuole spiegare come l’unicità sia la reale ricchezza dell’umanità. Anche Alberto Matano si congratula con Bassi, sia per l’esibizione che per la clip per la figlia: “Hai voluto condividere con noi delle cose straordinarie. Grazie di cuore”. Ettore Bassi e Alessandra Tripoli infatti emozionano anche in pista da ballo e vengono premiati alle palette. Zazzaroni 10, Canino 10, Smith 9, Lucarelli 10 , Mariotto 10, per un totale di 49 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA