Amelia Conte, ex fidanzata Rino Gaetano/ “Sognai una bara e poi quella telefonata…”

Amelia Conte è l’ex fidanzata di Rino Gaetano, la donna che molto probabilmente il cantautore calabrese alla fine avrebbe sposato. Secondo i bene informati è proprio lei l’unica donna che lui abbia mai amato ma il loro sogno d’amore si è schiantato proprio su quella strada che ha portato via la vita a Rino Gaetano davvero troppo presto proprio il 2 giugno di quaranta anni fa. Amelia Conte era una studentessa all’epoca e proprio insieme ad altre ragazze faceva parte del giro di amici del cantautore che ne fu subito colpito. Lei stessa raccontò di essere stata invitata ad una festa a cui avrebbe presto parte proprio un ragazzo che spesso era ospite di Alto Gradimento, la trasmissione di Renzo Arbore. La prima volta che lo ha visto non rimase piacevolmente colpita dal suo aspetto fisico ma poi si dovette ricredere.

MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU, STORIA VERA RINO GAETANO?/ Morte e La ballata di Renzo

Amelia Conte, fidanzata Rino Gaetano e sua promessa sposa, chi è?

Amelia Conte e Rino Gaetano poi non si sono mai lasciati, lei appoggiò sempre l’arte del fidanzato e insieme avevano deciso di sposarsi proprio nel mese di luglio in quella stessa Chiesa che, invece, ospitò i funerali del cantautore dopo il terribile incidente. Dopo la sua morte, la Conte cercò di riprendere in mano la sua vita continuando gli studi e laureandosi. Proprio riguardo alla morte, ospite di Rino Vive, raccontò: “Feci uno strano sogno: una macchina, un incidente e una bara. Poi ricevemmo una telefonata e mi dissero che dovevamo vestirci perché Rino aveva avuto incidente. Forse avevo capito o non volevo capire. Poi una mia amica mi prese da parte e me lo disse. Stavamo per sposarci proprio in quel mese”.

LEGGI ANCHE:

MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU, RINO GAETANO/ Rai1, Santamaria: "È eterno" (2 giugno)RINO GAETANO, 40ANNI DALLA SUA MORTE/ "Vogliono mettermi il bavaglio, non li temo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA