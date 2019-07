Amelia Conte, fidanzata di Rino Gaetano/ L’unica donna che ha amato davvero

Amelia Conte è stata la fidanzata di Rino Gaetano e, se quella tragica notte del 2 giugno 1981 un tragico incidente automobilistico non avesse spezzato la vita all’artista, sarebbe diventata la signora Gaetano. Amelia, infatti, è la donna che è stata sempre accanto a Salvatore Antonio Gaetano, questo i vero nome di Rino che, a distanza di anni dalla sua morte, resta uno degli artisti più apprezzati dalla critica e dal pubblico. Riuscire a conquistare il successo non fu facile per il cantante di Gianna che, tuttavia, ha sempre potuto contare sull’appoggio incondizionato di Amelia. I due, infatti, dopo essersi conosciuti, sono sempre rimasti insieme e Amelia è stata la donna che Rino Gaetano ha davvero amato al punto che, un mese dopo l’incidente, avrebbe dovuto sposare. Un matrimonio che, purtroppo, non fu mai celebrato, ma ancora oggi, Amelia Conte è ricordata come il grande amore di Rino Gaetano. Anche quando il successo faticava ad arrivare, infatti, Amelia è sempre rimasta accanto a Rino Gaetano anche se, nella fiction a lui dedicata, interpretata da Claudio Santamaria, non c’è alcun riferimento alla sua figura. Una figura importante, dunque, nella vita del cantautore che, purtroppo, a causa del suo tragico destino, non è riuscito a costruire una famigia con lei.

AMELIA CONTE: “NON MI SENTO RAPPRESENTATA NEA FICTION DEDICATA A RINO GAETANO

Amelia Conte è stata una presenza fissa nella vita di Rino Gaetano, ma che è sempre rimasta un passo indietro rispetto all’artista al punto che, nella fiction Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu in cui il ruolo dell’artista è affidato a Claudio Santamaria, non c’è alcun riferimento ad Amelia e al matrimonio che si sarebbe dovuto svolgere pochi giorni dopo il fatale incidente. A parlare dell’argomento è stata la stessa Amelia Conte ai microfoni del programma “La storia siamo noi”. “Io non mi sento rappresentata nella figura di Irene, la fidanzata di Rino e ritengo che neanche Rino ne sia uscito nella maniera giusta”. Il riferimento è alla polemica che ha accompagnato la messa in onda della fiction e che ha visto in prima linea la sorella di Rino, Anna Gaetano secondo la quale la fiction sarebbe stata troppo romanzata rappresentando poco quela che fu davvero la vita di suo fratello. Un’opinione condivisa dalla stessa Amelia Conte che, nella vita di Rino Gaetano, è stata una vera protagonista. “Io capisco che, magari, per esigenze televisive si sia voluto dare un particolare significato, si sia cercato in tutti i modi e ad ogni costo un tormento, ma è una cosa che, assolutamente, non era di Rino. Ritengo che la storia non abbia dato la giusta dimensione alla figura di Rino“, ha aggiunto ancora Amelia Conte.





