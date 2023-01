Amelia Milella a The Voice Senior 2023, chi è/ Ricchi e Poveri conquistati dalla sua voce soul

Amelia Milella concorrente a The Voice Senior 2023, chi è

Amelia Milella è una delle concorrenti della nuova edizione di The Voice Senior. La concorrente viene da Bari, ha 60 anni e lavora in una società di energia elettrica e gas. Prima di salire sul palco di Rai1 si racconta in una clip di presentazione.

“La famiglia è una parola grandissima, per me è tutto. – esordisce Amelia, che continua – È molto importante, al punto che ho deciso di averne una anche al di fuori della mia. Mio marito accetta la mia seconda famiglia, non è affatto geloso perché loro sono le Sister Queen. Con loro canto soul anni ’70.” Amelia si presenta dunque sul palco di The Voice Senior 2023 con la canzone ‘Lady Marmalade’ che lei vuole dedicare alla mamma che non c’è più e che è stata la prima a credere in lei e a spronarla a cantare. L’esibizione è un successo perché conquista due sì: quella dei Ricchi e Poveri e quella di Clementino. La scelta di Amelia Milella alla fine ricade sui Ricchi e Poveri che conquistano con lei il loro quarto elemento in squadra.

THE VOICE SENIOR 2023/ Diretta e concorrenti: Ricchi e Poveri pazzi per Amelia!

LEGGI ANCHE:

Clara Serina a The Voice Senior 2023, chi è/ Membro dei Cavalieri del Re e cantante di 'Lady Oscar'Diego Vilar a The Voice Senior 2023, chi è/ Una seconda chance dopo Sanremo: "Voglio conquistare Loredana"

© RIPRODUZIONE RISERVATA