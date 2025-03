Amelia Villano è nota per essere una imitatrice nonché cantante e speaker molto amata. Dopo aver ottenuto successo su TikTok ed essersi fatta conoscere con le imitazioni di personaggi noti come Belen e Chiara Ferragni, ha cominciato la sua scalata verso la popolarità. È stata infatti chiamata a partecipare a Tale e Quale Show ma allo stesso tempo a fare da speaker a RTL 102.5 e su Radio Zeta, facendosi conoscere dal pubblico. Nel frattempo Amelia ha pubblicato anche il suo primo singolo da cantante, “The light is on”. Molto attiva anche sui social, Amelia Villano pubblica spesso video nei quali interpreta personaggi noti del mondo dello spettacolo, con le sue parodie.

Nata a Caserta, dopo essersi diplomata come tecnico della moda, nel 2015 Amelia si è trasferita a Roma per inseguire la passione della musica. È entrata a far parte poi del cast di The Voice of Italy, combinando il canto al mondo dello spettacolo, facendosi vedere per la prima volta in tv. Aveva solo 19 anni all’epoca. Ha allora deciso di frequentare anche un’accademia per artisti proprio nella Capitale, formandosi in cinema e recitazione.

Amelia Villano ha un fidanzato? Privacy sulla vita privata

Non sono molte le informazioni che abbiamo sulla vita privata di Amelia Villano, che ama mantenere e proteggere la sua privacy. Non sappiamo infatti se abbia o meno un fidanzato né se sia innamorata. Qualche tempo fa si è vociferata una storia, o meglio un presunto flirt, con Eros Ramazzotti, ma si trattava solamente di voci dovute al fatto che lei avesse postato uno screen del suo “follow”.