Amelia Woolley è la nuova fidanzata di Niall Horan/ Beccati a Londra tra baci e…

Niall Horan, l’ex cantante degli One Direction, ha trovato nuovamente l’amore. Stando a quanto riporta il Daily Mail, il cuore del 26enne batte per Amelia Woolley. Lei ha 23 anni ed è una designer di Birmingham, completamente estranea dal mondo dello spettacolo, almeno fino ad oggi. Proprio per questo sono poche le notizie in nostro possesso. Ciò che pare certo, secondo la testata inglese, è che tra sue sia scoccata la scintilla d’amore, tanto da non nascondersi più. Niall è stato beccato, infatti, per le strade di Londra intento a passeggiare con Amelia al suo fianco. Tra i due non sono poi mancati abbracci e baci a conferma che la loro non è soltanto un’amicizia. D’altronde la loro storia non è proprio recentissima: i due, infatti, avrebbero iniziato a frequentarsi alcuni mesi fa.

Niall Horan innamorato di Amelia Woolley? I due insieme a Londra…

Pare però sia stata la quarantena a favorire il rafforzarsi di questo sentimento che da flirt è diventato amore. Niall Horan e Amelia sono stati paparazzati per le strade di Londra mentre si dirigevano ad un appuntamento con degli amici, in centro. Le foto del tabloid mostra i due mano nella mano, tra varie effusioni, senza nascondersi agli obiettivi e, anzi, quasi a voler confermare che stanno davvero insieme. D’altronde l’ex cantante degli One Direction è da tempo single, quindi la giovane Amelia potrebbe essere davvero riuscita a conquistare il suo cuore. Cosa che spiegherebbe anche la volontà di ufficializzare la relazione.



