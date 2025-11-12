Stati Uniti d'America saranno consacrati al Sacro Cuore di Gesù nel 2026: cosa vuole, cosa comporterà e quale corso imprimerà il presidente mons. Coakley

LA DECISIONE DEI VESCOVI USA PER L’ANNO 2026: GLI STATI UNITI CONSACRATI AL SACRO CUORE

Il nuovo corso della Chiesa americana guidato da mons. Paul Coakley, arcivescovo di Oklahoma City, ha deciso in profonda unità con lo statunitense Papa Leone XIV: gli Stati Uniti d’America saranno consacrati per l’anno 2026 al Sacro Cuore di Gesù, seguendo il volere a suo tempo di Papa Francesco e celebrando i 250 anni del Paese stesso. La decisione è stata presa dalla Conferenza dei Vescovi Cattolici degli USA (la USCCB) dopo l’ultima sessione di lavoro a Baltimora: il voto unanime arriva a consacrare il prossimo anno all’amore e alla cura del Sacro Cuore di Gesù.

Come ha ricordato durante la riunione il vescovo Kevin Rhoades, il compito ultimo dei cristiani è quello di continuare a servire la società moderna alla luce del Vangelo: e così sarà, con la consacrazione solenne che sarà accompagnata lungo l’intero anno 2026 ad iniziative di preghiera, rosari, novene ed eventi nelle singole parrocchie. La consacrazione è un particolare rituale cattolico che affida un luogo e/o una nazione, un popolo, al rapporto filiale con il Signore e la Madonna: la scelta dei vescovi Usa è di ricordare a tutta la cristianità americana come tutto il mondo cristiano ha il compito di «servire la nostra nazione perfezionando l’ordine temporale con lo spirito evangelico».

Sulla scia del Concilio Vaticano II – racconta ancora il vescovo di Fort Wayne-South Bend (Indiana) – la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù prende forma dagli insegnamenti dei Pontefici Pio XI, Papa Leone XIII, Francesco e ora anche con Papa Leone XIV: consacrare individui e popoli, come anche le nazioni, al Sacro Cuore è un modo unico per «riconoscere la parentela diretta con Cristo», conclude mons. Rhoades alla guida della Commissione per la libertà religiosa voluta fortemente dal Presidente Trump (e dal vicepresidente cattolico J.D Vance).

LE NOVENE E L’INVITO DI TRUMP E VANCE IN PRIMAVERA: TUTTE LE NOVITÀ DELLA “NUOVA” CHIESA USA DI MONS. COAKLEY

È un simbolo di amore umano e divino, una continuità nell’unità tra pace e cristianità: per la Conferenza episcopale degli Stati Uniti, la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù è un ulteriore passo in avanti per contemplare l’amore di Cristo per l’umanità, come ha ricordato Papa Leone XIV nel terminare l’esortazione apostolica Dilexi Te (la prima dopo la morte del Santo Padre Bergoglio).

Durante la discussione in assemblea, i vescovi hanno proposto e ottenuto alcune iniziative da accompagnare alla consacrazione degli Stati Uniti nel 2025: in primo luogo, l’inclusione delle catechesi per la guida dei cattolici o come il materiale da inviare in varie lingue per coinvolgere tutta la variegata popolazione vivente in America. L’atto di consacrazione, spiega il comunicato della USCCB, avverà in maniera simultanea in tutta la nazione: nella sequela al Pontificato di Papa Leone XIV, la proposta dell’arcivescovo di Miami mons. Wenski è di produrre in giugno a Orlando – in occasione della festa per il Sacro Cuore di Gesù – una grande celebrazione dove poter invitare i vertici del Paese, a cominciare dal Presidente Trump e dal vice Vance.

Dopo l’uscita di scena dell’arcivescovo Broglio, i vescovi Usa hanno eletto nuovo presidente della Conferenza dei Vescovi mons. Coakley, già segretario della USCCB: difesa della vita, contrarietà alla pena di morte, contro la transizione di genere resa “facilitata” ma al contempo contrario alle espulsioni dei migranti operate dal Governo repubblicano.

Un un mix tra una Chiesa conservatrice e l’impegno sociale per i più bisognosi, la “nuova” Conferenza episcopale americana come primo atto annuncia la consacrazione dell’America al Sacro Cuore di Gesù, anche per contrastare quello che lo stesso arcivescovo di Oklahoma definisce un’epoca dove «non bisogna arrendersi al declino della civiltà occidentale», serve emergere «verso la luce della verità» (dal discorso agli studenti di Thomas Aquinas College nel 2017, fonte Il Timone, ndr)