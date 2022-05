AMERICA LATINA/ Elio Germano brilla nell’opera visionaria dei D’Innocenzo

Il terzo film dei fratelli D’Innocenzo conferma le enormi potenzialità dei registi romani. Presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, America Latina è coraggioso, visionario e audace, si assume dei rischi e lo fa con grande maturità, nonostante la giovane età dei due registi. L’opera è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital.

SINOSSI AMERICA LATINA – Latina: paludi, bonifiche, centrali nucleari dismesse, umidità. Massimo Sisti è il titolare di uno studio dentistico che porta il suo nome. Professionale, gentile, pacato, ha conquistato tutto ciò che poteva desiderare: una villa immersa nella quiete e una famiglia che ama e che lo accompagna nello scorrere dei giorni, dei mesi, degli anni. La moglie Alessandra e le figlie Laura e Ilenia (la prima adolescente, la seconda non ancora) sono la sua ragione di vita, la sua felicità, la ricompensa a un’esistenza improntata all’abnegazione e alla correttezza. È in questa primavera imperturbabile e calma che irrompe l’imprevedibile: un giorno come un altro Massimo scende in cantina e l’assurdo si impossessa della sua vita.

Tra thriller e horror psicologico, America Latina sorprende lo spettatore e lo sfida, esplorando territori mai battuti nei precedenti La terra dell’abbastanza e Favolacce. Un’ulteriore testimonianza della maturità artistica dei due cineasti, come dimostrato dall’innegabile talento narrativo. A fare la differenza la sontuosa gestione degli spazi e dell’immagine cinematografica, senza dimenticare la magistrale interpretazione di Elio Germano, tra i migliori interpreti del cinema italiano. Infine, impossibile non citare il commento sonoro firmato dai Verdena. Da non perdere.

America Latina dei fratelli D’Innocenzo è disponibile in Dvd e Blu Ray ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital

