American Gangster racconta la vera storia del boss Frank Lucas, diventato collaboratore di giustizia e decisivo per la caduta della mafia negli USA
American Gangster, film su Rete 4 diretto da Ridley Scott
Sabato 22 novembre 2025, Rete 4 propone, in seconda serata dalle ore 23.40, il biopic d’azione American Gangster, una pellicola del 2007 che vede la presenza dell’attore Denzel Washington assieme a un altro colosso di Hollywood, Russel Crowe.
Si tratta di un film dell’acclamato regista Ridley Scott, che i più appassionati conosceranno per House of Gucci, Alien del 1979, Il Gladiatore del 2000, senza contare Blade Runner, il capolavoro del 1982.
Il film racconta la vera storia di Frank Lucas, uno dei più celebri e potenti trafficanti di eroina del XX secolo.
La fotografia è di Harris Savides, il montaggio di Pietro Scalia; le musiche sono di Marc Streitenfeld.
La trama del film American Gangster: ascesa e caduta di un boss afroamericano
La storia di American Gangster è ambientata ad Harlem, nel 1968: Frank Lucas è un gangster nero, amante della propria famiglia, uomo di chiesa con alti valori cristiani. Lavora come guardia privata di Bumpy Johnson, un boss che aiuta i poveri del quartiere e distribuisce il pranzo per il giorno del Ringraziamento.
Dall’altra parte troviamo Richie Roberts, un detective ebreo della contea di Essex, uomo incorruttibile nel bel mezzo di un divorzio; non crede più nell’istituzione della Chiesa e dà la caccia ai malavitosi.
Una volta morto il padrino Johnson subentra Lucas, che diventa un boss dalle idee molto più imprenditoriali e lungimiranti; in pochi anni scavalca le altre famiglie mafiose e comincia a detenere il dominio sui traffici non solo di cocaina ma anche di eroina, conquistando il sud est asiatico.
I successi di Lucas attraggono l’attenzione dell’investigatore Roberts: l’intero film si snocciola sul binomio tra i due, tra il buono e il cattivo che spesso si intrecciano e si accavallano, allineandosi e diventando un’unica entità.