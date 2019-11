AMERICAN HORROR STORY: 1982/ Anticipazioni 21 novembre: in arrivo rivelazioni su…

AMERICAN HORROR STORY: 1982, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 21 novembre 2019, Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story: 1982, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo “La danza dei fendenti“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la dottoressa Hopple (Orla Brady) segue le tracce di Mr Jingles (John Carroll Lynch) e arriva fino a Camp Redwood per parlare con Margaret (Leslie Grossman). Nonostante il suo avviso, la direttrice non intende chiudere il campo. Sconfitta, la Hopple decide di andarsene e a causa di un piccolo problema con l’auto è costretta a fermarsi. Mr Jingles la raggiunge poco dopo e la uccide. Intanto, Brooke (Emma Roberts) è sempre più impaurita: le autorità hanno già trovato il corpo del benzinaio e i notiziari ne stanno parlando. A causa dello scherzo telefonico, conclude che il Night Stalker l’abbia in qualche modo seguita, ma ancora una volta nessuno dei suoi amici è disposto a crederle. Margaret decide inoltre di separare il gruppo in due, dividendo donne e uomini. Brooke ha modo così di raccontare a Montana (Billie Lourd) una cosa che le è accaduta quando era bambina, per poi svelare quanto accaduto nel giorno del suo matrimonio. Nel passato, Brooke sta per sposare Joey (Spencer Neville), ma il futuro sposo inizia a sospettare che la ragazza lo abbia tradito con Sam (Zach Tinker), il testimone. Nonostante la smentita, Joey uccide Sam e anche il padre di Brooke, per poi suicidarsi con la stessa pistola. Nel presente, Brooke si allontana dalla cabina dopo che Montana le ha dato un bacio. Nel frattempo, Margaret stacca la corrente in tutto il campo, mentre Xavier (Cody Fern) si allontana dagli amici e incontra Blake (Todd Stashwick), il padre, nei boschi. L’uomo infatti lo aveva turbato quella mattina all’area di servizio, a causa di una telefonata in cui gli aveva chiesto di fare un altro filmino a luci rosse per soli uomini. Il ragazzo però si rifiuta, anche se assicura che Trevor (Matthew Morrison) potrà prendere il suo posto. Si tratta però solo di un diversivo che permette a Xavier di scappare dal padre, poco prima che Mr Jingles uccida Blake. Arrivata al molo, Brooke scopre che la Hopple è morta e fugge in fretta quando il Night Stalker prova ad attaccarla. Riesce ad avvisare Montana nel momento in cui i ragazzi trovano il corpo di Blake. Xavier nega di conoscerlo e Trevor nota invece che al cadavere manca un orecchio, concludendo che i killer a Camp Redwood sono due. Intanto, il Night Stalker uccide l’escursionista dopo aver scoperto che è ancora vivo e parla della cosa con Margaret, a cui racconta tutta la sua vita. La Booth ne approfitta per commissionargli l’omicidio di Mr Jingles. Rita invece raggiunge il gruppo e cercano un modo per fuggire, ma i ragazzi si dividono. Margaret invece scopre che l’escursionista è Jonas (Lou Taylor Pucci), un ragazzo che anni prima è stato ucciso da Mr Jingles e ora diventato fantasma.

ANTICIPAZIONI DEL 21 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 3, “LA DANZA DEI FENDENTI” – Il Night Stalker riesce a raggiungere la cabina in cui si trova Ray e lo colpisce più volte, ma Chet riesce a salvarlo. Intanto, Rita fa svenire Brooke per impedire che avvisi la Polizia. Nel passato, Donna Chambers ruba l’identità di Rita e convince la Hopple a permetterle di avvicinare Mr Jingles, che aiuterà poi a fuggire. Nel presente, alcuni dei ragazzi trovano la vera Rita, ma Mr Jingles la uccide. Dopo essere caduti in una fossa, Ray confessa a Chet di essere responsabile della morte di uno studente, pensando che l’amico sia ormai morto. Dopo aver realizzato che respira ancora, decide di abbandonarlo riuscendo a liberarsi. La sua fuga tuttavia sarà piuttosto breve. Nel frattempo, Montana nasconde un segreto tragico che spiegherà il motivo del suo forte interesse nei confronti di Brooke.

