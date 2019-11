AMERICAN HORROR STORY: 1984/ Anticipazioni 13 novembre: due killer al campo?

AMERICAN HORROR STORY 1984, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 14 novembre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di American Horror Story: 1984 in prima Tv assoluta su Fox. Sarà il secondo, dal titolo “Mr Jingles“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: a 14 anni di distanza dal massacro a Camp Redwood, l’attore Xavier (Cody Fern) coinvolge un gruppo di amici per trasferirsi al campo estivo come animatori. L’unica a rifiutare è Brooke (Emma Roberts), che deciderà di raggiungerli solo dopo essere sfuggita alla violenza del Night Stalker, un pericoloso psicopatico che si introdurrà in casa sua di nascosto. L’umore della ragazza però non è dei migliori, anche perchè è troppo diversa dal resto dei compagni. La situazione diventerà ancora più complicata quando, durante il viaggio, il gruppo si fermerà ad una stazione di benzina per fare rifornimento. Il gestore, dopo aver saputo la loro meta, li metterà in guardia avvisandoli che presto succederà qualcosa di brutto a tutti loro. Chet (Gus Kenworthy) e Xavier però ignorano l’avvertimento con una risata di scherno, anche se di lì a poco investiranno un escursionista con il loro Suv. Decidono così di portarlo con loro per prestargli le dovute cure. Una volta al campo, la titolare Margaret Booth (Leslie Grossman) illustra le regole ferree: maschi e femmine divisi, nessun contatto e massimo rispetto per la castità. Anche per quanto riguarda i vestiti da indossare. L’infermiera Rita (Angelica Ross) appare invece più accomodante, lavora da anni con la Booth ed è a conoscenza della strage avvenuta diversi anni prima a Camp Redwood. Quella notte, i ragazzi si riuniscono accanto al falò e parlano di Mr Jingles (John Carroll Lynch), il serial killer che negli anni Settanta ha ucciso il gruppo di animatori. Margaret così di essere l’unica sopravvissuta alla strage e mostra l’orecchio che le è stato mozzato dal killer: è riuscita a salvarsi solo grazie alla fede e ad una luce intensa in cui si è immersa, che le ha permesso di non avvertire alcun dolore. Intanto, Mr Jingles crea un diversivo per allontanarsi indisturbato dal manicomio in cui è rinchiuso da oltre un decennio. Nella sua stanza, la dottoressa Hopple (Orla Brady) trova un articolo cheparla di Margaret. Ritornati nella struttura, i ragazzi parlano invece delle Olimpiadi e prendono in giro Chet, che in uno scatto di rabbia ferisce Ray (DeRon Horton). Mentre Mr Jingles uccide il benzinaio, Brooke controlla l’escursionista e scopre che è svanito. Nessuno degli amici però le credono nemmeno quando afferma di essere stata inseguita dal killer. Più tardi, il telefono della baita suona: è il Night Stalker, che si nasconde fra gli alberi del bosco per copire ancora Brooke.

AMERICAN HORROR STORY 1984 ANTICIPAZIONI DEL 14 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 2, “MR JINGLES” – La Hopple avvisa Margaret del pericolo: Mr Jingles è evaso dal manicomio ed ha intenzione di vendicarsi perchè è sopravvissuta alla strage di Camp Redwood. La donna però non ha alcuna intenzione di chiudere la sua attività e così spinge la dottoressa a lasciare il campo, facendola finire nella trappola di Mr Jingles. Nel frattempo, Brooke riferisce agli amici il suo sospetto: il Night Stalker potrebbe essere sulle sue tracce. Ancora una volta però non viene creduta e Margaret decide di allontanarla dal resto del gruppo, confinandola con Montana. Mentre Brooke racconta all’amica la sua storia, Xavier scopre che il padre Blake si trova nei boschi: vuole convincerlo a girare un altro film a luci rosse per soli uomini, comegià accaduto in passato. Intanto, Margaret trova l’escursionista nei boschi: si tratta di Jonas, un ex capogruppo che ha frequentato il campo nel suo stesso periodo. Quella fatidica notte non è riuscito ad avvisare i soccorsi e da allora vaga nei boschi da 14 anni. Ovvero da quando Mr Jingles lo ha raggiunto e costretto a darsi alla macchia.

