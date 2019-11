AMERICAN HORROR STORY: 1984 / Anticipazioni 28 novembre: la confessione di Margaret

AMERICAN HORROR STORY: 1984, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 28 novembre 2019, Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story: 1984 in prima tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “Assassini nati“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in infermeria, il Night Stalker (Zach Villa) cerca di catturare i ragazzi, ma Brooke (Emma Roberts), Ray (Deron Horton) e Chet (Gus Kenworthy), guidati da Rita (Angelica Ross), riescono a sfuggire al suo attacco. Durante la fuga, Ray rimane ferito, anche se non in modo grave. Nelle cabine, Montana (Billie Lourd) e gli altri del suo gruppetto cercano di nascondersi per evitare che Mr Jingles li trovi. Il killer però crea un diversivo grottesco per farli scivolare sul pavimento e ride del loro tentativo maldestro di salvarsi raggiungendo la porta d’uscita. Si scopre così che non si tratta del vero Mr Jingles, ma di un ragazzo che ha organizzato uno scherzo di dubbio gusto con altri amici. Il gruppetto, travestito da Mr Jingles, intende così terrorizzare gli animatori per festeggiare l’anniversario del massacro di Camp Redwood. Mr Jingles osserva tutto da lontano e miete la prima vittima, trinciando l’orecchio ad uno dei suoi imitatori. Una volta sole, Rita inietta a Brooke un tranquillante per cavalli e le rivela di chiamarsi in realtà Donna Chambers. Come studentessa di serial killer, è rimasta affascinata dalle teorie di Valerie Solanas ed è riuscita ad osservare Mr Jingles da vicino, rubando l’identità della vera infermieriera Rita. Nel frattempo, Chet e Ray cadono all’interno di una buca: credendolo morto, il secondo confessa di aver ucciso qualcuno. Nel passato, Ray partecipa ad un party della sua cnfraternita e uno dei ragazzi cade dalle scale rompendosi il collo. Ray infila il suo corpo in’auto che butta giù dalla scogliera, scoprendo però che il ragazzo non era davvero morto. Nel presente, Chet rivela di essere ancora vivo e Ray cerca di fuggire da solo, lasciandolo nella buca. Xavier e Trevor però trovano l’amico prima di Mr Jingles e riescono a farlo uscire dalla trappola. Trevor ucciderà poi uno dei ragazzi che si sono travestiti da serial killer. Intanto, Montana e Ray organizzano la loro fuga: hanno intenzione di prendere la moto di Trevor per andare a chiedere aiuto. Il Night Stalker però salta fuori all’improvviso dai cespugli, ma Ray prende il mezzo e si allontana da solo, lasciando dietro di sè Montana. Il ragazzo verrà comunque ucciso poco dopo dal vero Mr Jingles, mentre Montana bacia Night Stalker, rivelando di essere in realtà sua complice. La ragazza gli chiede poi perchè non abbia ancora ucciso una delle ragazze.

AMERICAN HORROR STORY: 1984, ANTICIPAZIONI DEL 28 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 4, “ASSASSINI NATI” – Nel passato, Montana e Ramirez si conoscono per caso durante una lezione di aerobica. I due iniziano subito una relazione, soprattutto perchè la ragazza ha deciso di vendicarsi di Brooke. Vuole che il Night Stalker la uccida visto il suo ruolo nella morte del fratello. Nel presente, Mr Jingles sorprende Xavier e Bertie e riesce a infilare il primo nel forno, ferendo a morte la cuoca. La donna però riuscirà a salvare il ragazzo, che deciderà poi di porre fine alle sofferenze della chef. Nel frattempo, Donna crea una trappola per far cadere Brooke, che verrà rintracciata poco dopo da Richter. Mr Jingles spunterà proprio in quel momento e ingaggerà una battaglia contro il Night Stalker, dando modo a Brooke di fuggire. Dopo essere riuscito a sfuggire al suo rivale, Mr Jingles trova Margaret, che confessa le proprie colpe riguardo la strage di Camp Redwood.

